Київ закликає дозволити Зеленському виступити на "Оскарі"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав організаторів церемонії вручення американської кінопремії "Оскар" дозволити виступити на цьому заході президенту країни Володимиру Зеленському. В інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag, опублікованому в інтернет-версії видання у суботу, 11 березня, Кулеба вказав на успіх німецької екранізації антивоєнного роману Ремарка, який номіновано у восьми категоріях.

"Думаю, якщо фільм "На Західному фронті без змін" отримає "Оскар" як найкращий іноземний фільм, а президенту Зеленському, який воює, керує країною, веде найбільшу війну з часів Другої світової війни в Європі, не дозволять виступити на "Оскарі", то кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів і продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете", - заявив Кулеба.

Водночас режисер картини "На Західному фронті без змін" Едвард Берґер (Edward Berger) стримано висловився в дискусії про необхідність звернення Зеленського на церемонії вручення "Оскарів". "У мене є відчуття, що це можна відокремити. Не обов'язково, щоб тепер на кожному "Берлінале", на кожному фестивалі та на кожному святі можна було побачити Зеленського. Але він там буде присутнім, у цьому я впевнений - буде присутнім в головах людей і у їхніх промовах", - заявив він.

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Точної інформації про хід церемонії мало

Про те, що заплановане на 95-ій церемонії вручення "Оскарів", яка відбудеться 12 березня і транслюватиметься на каналі ABC, досі відомо мало. Організатори публічно не заявляли про можливе відеозвернення Зеленського, на відповідні запитання Американська академія кінематографічних мистецтв та наук не відповідала. Зокрема, продюсер Майк Сімпсон звернувся до Американської академії кіномистецтв із відповідним запитом, але отримав відмову. Як повідомило видання Variety, звернення Зеленського на церемонії не показуватимуть.

Перед церемонією вручення "Оскарів" у 2022 році звучали аналогічні заклики, проте виступ Зеленського не показували. Востаннє президент України виступив на схожому заході 16 лютого зі зверненням у прямому ефірі на церемонії відкриття Берлінського кінофестивалю. У січні Зеленський виступив онлайн на 80-й церемонії вручення кінопремії "Золотий глобус".

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