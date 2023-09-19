Зеленський адресував ООН питання про Лаврова на Радбезі
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США прокоментував запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на заходи в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, зокрема на засідання Ради Безпеки ООН.
"Для нас дуже важливо, щоб усі наші слова, всі наші послання були почуті нашими партнерами. І якщо в ООН ще, на жаль, є місце російським терористам, це питання не до мене. Я гадаю, що це питання до всіх членів ООН", - цитує Sky News слова Зеленського в Нью-Йорку під час відвідування українських військових на реабілітації.
Сьогодні Зеленський виступатиме перед світовими лідерами на Генасамблеї ООН, завтра - на засіданні Радбезу ООН, присвяченому Україні. Очікується, що на зустрічі також виступить Лавров. Зеленський сказав, що поки не знає, чи залишиться в залі аби послухати російського міністра.
Зеленський звинуватив росіян, що виховали "другого Гітлера"
Напередодні під час інтерв'ю CBS Зеленський звинуватив росіян у тому, що вони "виховали другого Гітлера" - президента РФ Володимира Путіна.
"Російське суспільство втратило повагу світу: вони обрали його, переобрали і виростили другого Гітлера. Вони це зробили. Ми не можемо повернутися в минуле. Але ми можемо зупинити це тут", - сказав він.
Український спротив Росії Зеленський назвав запобіганням Третій світовій війні.
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