Зеленський адресував ООН питання про Лаврова на Радбезі

Володимир Зеленський звинуватив росіян у тому, що виростили "другого Гітлера" - Володимира Путіна, а ООН - у запрошенні "російських терористів". Чи слухатиме він Сергія Лаврова на Радбезі, президент України не відповів.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США прокоментував запрошення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на заходи в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, зокрема на засідання Ради Безпеки ООН.

"Для нас дуже важливо, щоб усі наші слова, всі наші послання були почуті нашими партнерами. І якщо в ООН ще, на жаль, є місце російським терористам, це питання не до мене. Я гадаю, що це питання до всіх членів ООН", - цитує Sky News слова Зеленського в Нью-Йорку під час відвідування українських військових на реабілітації.

Сьогодні Зеленський виступатиме перед світовими лідерами на Генасамблеї ООН, завтра - на засіданні Радбезу ООН, присвяченому Україні. Очікується, що на зустрічі також виступить Лавров. Зеленський сказав, що поки не знає, чи залишиться в залі аби послухати російського міністра.

Зеленський звинуватив росіян, що виховали "другого Гітлера"

Напередодні під час інтерв'ю CBS Зеленський звинуватив росіян у тому, що вони "виховали другого Гітлера" - президента РФ Володимира Путіна.

"Російське суспільство втратило повагу світу: вони обрали його, переобрали і виростили другого Гітлера. Вони це зробили. Ми не можемо повернутися в минуле. Але ми можемо зупинити це тут", - сказав він.

Український спротив Росії Зеленський назвав запобіганням Третій світовій війні.

Читайте також: "Король антисемітизму після Гітлера": Зеленський відреагував на закиди Путіна