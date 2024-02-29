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Костін: Збитки культури від війни сягають 19 млрд доларів

Ігор Бурдига
29 лютого 2024 р.

Російська армія знищила понад 900 об'єктів культурної спадщини в Україні. Генпрокурор Андрій Костін вважає це ознакою геноциду.

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Зруйнована будівля на тлі постраждалої внаслідок обстрілів армії РФ Свято-Покровської церкви в Малині на Житомирщині, фото 16 квітня 2022 року
Постраждала внаслідок обстрілів армії РФ Свято-Покровська церква у Малині на Житомирщині, фото 16 квітня 2022 рокуФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Російська військова агресія завдала українській культурі збитків на 19 мільярдів доларів США, повідомив у четвер, 29 лютого, генеральний прокурор України Андрій Костін. "Злочин Росії не обмежується фізичним насильством та знищенням. Значна частина російської політики спрямована на намагання стерти нашу національну ідентичність та культуру", - зазначив він, виступаючи в Києві на міжнародній конференції United for Justice, United for Heritage, присвяченій розслідуванням злочинів проти культурної спадщини України.

За словами генпрокурора, українські правоохоронці нині розслідують понад 60 таких злочинів. Ідеться, зокрема, про викрадення музейних експонатів на окупованих територіях, а також умисне знищення культурних об'єктів внаслідок авіаударів.

"Повномасштабне вторгнення вже призвело до руйнування або пошкодження понад 900 таких об'єктів", - стверджує Костін.

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Сліди руйнування Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині, фото 7 травня 2022 року
Зруйнований унаслідок обстрілу російськими військами Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на ХарківщиніФото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Знищення культури - ознака геноциду?

Масштабність і цілеспрямованість злочинів проти культурної спадщини, на думку українського генпрокурора, свідчать про намір Кремля вчинити геноцид українського народу. "Саме так виглядає геноцид: це намір кожного дня вбивати наших громадян, це намір позбавити нас майбутнього, навмисно викрадаючи десятки тисяч дітей, і це намір знищити нашу історію, руйнуючи нашу культурну спадщину", - зазначив Андрій Костін під час брифінгу.

Офіс генерального прокурора веде розслідування щодо геноциду з боку РФ з 2022 року, намагаючись виокремити у сукупності воєнних злочинів ознаки геноцидального наміру. Водночас спеціальна комісія ООН з розслідування порушень та утисків у сфері прав людини, порушень міжнародного гуманітарного права та пов'язаних з ними злочинів за два роки роботи в Україні так і не знайшла беззаперечних доказів цього злочину.

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Голова Євроюсту Ладислав Хамран, виступаючи на конференції, кваліфікував знищення культурних об'єктів в Україні як злочин проти людяності - це ще одна група міжнародних злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Втім, він не виключив і розгляду їх у контексті ймовірного геноциду чи злочину агресії РФ проти України.

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