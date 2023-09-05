ООН: Наразі недостатньо доказів геноциду в Україні

Для юридичного трактування дій росіян в Україні як геноциду у Комісії ООН поки що недостатньо доказів. Однак експерти вивчають заяви у ЗМІ РФ, які можуть бути "підбурюванням до геноциду".

Незалежна міжнародна Комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі не отримала достатньо доказів того, що дії російських військових можна кваліфікувати як геноцид. Про це у понеділок, 4 вересня, на пресконференції у Києві заявив голова комісії Ерік Месе.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це питання крок за кроком. Наразі ми не маємо достатніх доказів, що відповідають юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид", - сказав він.

Месе нагадав, що для визнання геноциду треба довести намір злочинців "знищити певну групу" людей. А знищення "має бути фізичним чи біологічним". "Це жорсткі умови (визнання геноциду. - Ред.), які підтверджені судовою практикою", - пояснив експерт ООН.

Водночас Месь наголосив, що комісія продовжує розслідування і, зокрема, вивчає "певні заяви у російських ЗМІ, які, можливо, можуть бути релевантними для питання щодо підбурювання до геноциду".

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Комісія ООН визнала воєнні злочини РФ в Україні

У березні Комісія ООН представила доповідь, в якій визнала та кваліфікувала за видами воєнні злочини збройних сил РФ в Україні. Серед виявлених злочинів - напади на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України, умисні вбивства, незаконне в'язницю, тортури, зґвалтування та інші види злочинів сексуального характеру, а також депортація та незаконне вивезення дітей до Росії.

Російська армія атакувала населені райони, застосовуючи зброю вибухової дії, і при цьому "очевидно, не брала до уваги шкоди та страждання цивільного населення", ці атаки були "невиборчими та непропорційними", йдеться у доповіді. Комісія рекомендувала продовжувати розслідування всіх порушень та злочинів, скоєних в Україні та притягнути винних до них до відповідальності. Список ймовірних воєнних злочинців буде передано Верховному комісару ООН з прав людини, заявив тоді Ерік Месе.

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