  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КультураУкраїна

Фотоархів у Німеччині документує об'єкти культури в Україні

Штефан Деґе
19 січня 2024 р.

Під час війни в Україні страждає не лише населення, а й культурна спадщина. Тому культурні об'єкти, яким загрожує знищення, намагаються увіковічнити на фотографіях, щоб потім було легше їх відновити.

https://p.dw.com/p/4bQDi
Монумент партизанам у Харкові
Німецькі вчені документують культурну спадщину в Україні, якій загрожує війна. На фото: монумент партизанам у ХарковіФото: Bildarchiv Foto Marburg

Церкви, музеї, пам'ятники, мозаїки: агресивна війна Росії проти України націлена й на українські культурні цінності. За даними міністерства культури та інформаційної політики України станом на 9 січня 2024 року, з початку повномасштабної війни було пошкоджено або зруйновано понад 870 культурних об'єктів, з яких 120 - національного значення.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) класифікує численні об'єкти Всесвітньої спадщини в Україні як такі, що перебувають під загрозою зникнення. Серед таких об'єктів - Софійський собор у Києві та старе місто Львова. "Руйнування тривають, адже кінця війні не видно", - констатує Крістіан Брахт (Christian Bracht), директор Німецького центру документації історії мистецтва й фотоархіву Марбурга (Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg).

Мистецтвознавець Крістіан Брахт хоче зберегти культурну спадщину України
Мистецтвознавець Крістіан Брахт хоче зберегти культурну спадщину УкраїниФото: Bildarchiv Foto Marburg

Тому архів Марбурга відрядив близько 20 місцевих фотографів, оснащених цифровими камерами та спеціальними об'єктивами. Починаючи з жовтня 2022 року вони сфотографували близько 250 будівель, які мають важливе історичне чи культурне значення, у таких містах як Київ, Одеса, Миколаїв та Запоріжжя. Вони зробили кілька тисяч фотографій екстер'єру та інтер'єру. "У разі їх руйнування зображення слугують основою для реконструкції, наукової документації та культурної пам'яті", - пояснює Брахт в інтерв'ю DW.

У фокусі - старовинні дерев'яні церкви

Мистецтвознавець вирішує, що саме фотографувати, разом зі своїм колегою з України, який має доступ до списків національних та регіональних пам'яток. У результаті фокус уваги вже змістився на велику кількість будівель, які раніше були лише частково задокументовані або взагалі не задокументовані й не перебувають у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - як-от історичні дерев'яні церкви навколо Львова, а також палаци й садиби, меморіал партизанам і настінні мозаїки в Харкові.

Під загрозою російських бомб: Свято-Миколаївський собор в Кам'янському
Під загрозою російських бомб: Свято-Миколаївський собор в Кам'янськомуФото: Bildarchiv Foto Marburg

Однак як промовистий приклад в рамках проєкту "Українська культурна спадщина" (Ukrainian Cultural Heritage) Брахт наводить Свято-Успенський собор в Харкові, один із найстаріших православних храмів міста, що був побудований наприкінці 17-го століття. Він став відомим завдяки своїй дзвіниці, яку було зведено на честь російського царя Олександра I (1777-1825) після перемоги над військами Наполеона у 1812 році. У березні 2022 року собор зазнав значних пошкоджень: під час обстрілів Харкова російськими військами було знищено інтер'єр, ікони, вікна, вітражі та прикраси на зовнішньому фасаді.

Також серйозних пошкоджень зазнав і Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, який потрапив під російський обстріл наприкінці липня 2023 року. Його купол і дах обвалилися, тож відновлення собору здається майже неможливим. В архіві Марбурга збереглися фотографії, на яких зображено будівлю до і після руйнування.

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі до російського обстрілу
Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі до російського обстрілуФото: Oleg Kutskij-Gross

Цілеспрямовані атаки на культурну спадщину?

Багато будівель постраждали не лише від ракетних обстрілів, але й від масованих атак із застосуванням безпілотників. Але чи навмисно росіяни атакують українські культурні пам'ятки? Крістіан Брахт у цьому не впевнений: "Швидше за все, це супутні збитки від атак на інфраструктуру або військові об'єкти, - припускає він. - На відміну від атаки союзників на історичний центр Любека у 1942 році під час Другої світової війни або руйнування Фрауенкірхе у Дрездені, які завдали удару в саме серце Німеччини як культурної нації". Однак метою російських нападників є також і деморалізація українців, зауважує німецький мистецтвознавець.

Досі Брахт жодного разу не відвідував Україну особисто. Та попри це він став експертом з української культури - не в останню чергу завдяки фотопроєкту, який співфінансується федеральним урядом Німеччини та різними фондами. "Ми раптом отримуємо новий образ України", - каже він. Для нього фотографії будівель і пам'ятників розповідають про суміш різних архітектурних стилів, які раніше були невідомі на Заході.

Вид на колись величну склепінчасту стелю Спасо-Преображенського собору в Одесі
Вид на колись величне склепіння Спасо-Преображенського собору в ОдесіФото: Oleg Kutskij-Gross

Причиною цього є те, що протягом своєї історії Україна через своє географічне розташування між Росією та Заходом постійно зазнавала культурного впливу з усіх боків. "Як суха губка, - наводить аналогію Брахт. - Якби не російське вторгнення, у нас, можливо, не було б такого вагомого приводу придивитися до цієї культурно багатої країни".  При цьому мистецтвознавець дивується, чому в Німеччині так довго не було дослідницького інституту з вивчення української культури.

Німецький центр документації історії мистецтва й фотоархів Марбурга, у якому зберігається близько 2,6 мільйона оригінальних фотографій, є одним із найбільших у світі архівів зображень європейського мистецтва та архітектури. Фонди охоплюють період від 1870-х років до наших днів і зберігаються як на негативах зі скляних пластин та на плівці, так і на 35-міліметрових негативах та в цифрових фотофайлах. Архів відкритий для громадськості й є частиною Марбурзького університету імені Філіппа.

Руйнування у Спасо-Преображенському соборі в Одесі після удару російської ракети
Після знищення російськими ракетами: Спасо-Преображенський собор в Одесі. Відновлення вже не видається можливимФото: Oleg Kutskij-Gross

Жодних координат для Росії

"Поки триває війна, ми не публікуватимемо наші зображення і дані досліджень", - зазначає Брахт, обґрунтовуючи це тим, що марбурзький фотопроєкт не хоче грати на руку російським нападникам. Інакше російська армія "лише кількома кліками миші" могла б створити військову карту, використовуючи геокоординати зображень, додає він. 

Фотопроєкт є особливо важливим для нього, запевняє Брахт: "Йдеться про цінність людського творіння, про захист культури міжнародним правом і про культуру як фактор формування ідентичності в українському суспільстві".

Хоча, зізнається він, документація не може запобігти руйнуванню культурних об'єктів. "Ми не можемо зберегти сам об'єкт, ми можемо лише уможливити візуальну пам'ять і таким чином його реконструкцію", - каже Брахт.

При цьому він сподівається, що незабаром вдасться завершити даний проєкт, у якому також бере участь Інформаційний центр технологій і науки імені Лейбніца (Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften, TIB) в Ганновері. "Ми сподіваємося, що війна закінчиться!" - говорить директор фотоархіву Марбурга.

Читайте також: Чому німці допомагають захищати українські архіви

"Воля не смерть": як одеські митці бачать війну

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Знищений ракетою РФ Чернігівський академічний музично-драматичний театр

ЮНЕСКО оцінить заподіяну РФ шкоду культурним об'єктам Чернігова

ЮНЕСКО оцінить заподіяну РФ шкоду культурним об'єктам Чернігова

Місія ЮНЕСКО прибула до Чернігова, щоб оцінити шкоду, заподіяну ракетними ударами військ РФ. Спеціалісти працюватимуть у місті кілька днів.
Конфлікти30 жовтня 2023 р.
www.uni-marburg.de
www.tib.eu