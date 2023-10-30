ЮНЕСКО оцінить завдану шкоду культурним об'єктам Чернігова

Місія ЮНЕСКО прибула до Чернігова, щоб оцінити шкоду, заподіяну ракетними ударами військ РФ. Спеціалісти працюватимуть у місті кілька днів.

До Чернігова у неділю, 30 жовтня, прибула місія установи ООН із культурної спадщини (ЮНЕСКО) для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої пам'яткам культурної спадщини міста внаслідок російських ракетних атак.

Як повідомила пресслужба міністерства культури та інформаційної політики України, представники місії ЮНЕСКО працюватимуть в Чернігові протягом цього тижня. За цей час планується зібрати дані про пошкоджені об'єкти, серед яких П'ятницька церква, Антонієві печери, Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка та інші, зазначили у відомстві. "Після збору відповідної документації та інформації буде підготовлено план реабілітації цих об'єктів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у роботі місії беруть участь представники міжнародних організацій, зокрема ІККРОМ та ЮНЕСКО, а також українські фахівці в галузі культури. Крім того, за даними мінкульту, у співпраці з Міжнародною радою з питань пам'яток і визначних місць (ІКОМОС), дорадчим органом Комітету всесвітньої спадщини і партнером-виконавцем проєкту, ЮНЕСКО прагне підтримати розробку плану реабілітації історичного центру міста Чернігова. Зокрема, територію об'єкта, внесеного до Попереднього списку всесвітньої спадщини України у 1989 році під назвою "Історичний центр Чернігова, IX-XIII ст.".

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Нагадаємо, 19 серпня РФ обстріляла історичний центр міста Чернігова. Тоді внаслідок ракетного удару був знищений Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, а також пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення - П'ятницька церква.