Знищення Каховської ГЕС і культурна спадщина півдня України

Війна Росії проти України продовжує знищувати унікальну культурну спадщину. Що відбувається на півдні після ймовірного підриву греблі Каховської ГЕС?

Десятки тисяч людей напряму постраждали від затоплень після ймовірного підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС на півдні України. Потрапляння нафти та інших небезпечних продуктів та хімікатів вже завдали серйозної шкоди та збитків довкіллю та тваринам. Крім того, всі ці руйнування, які багато оглядачів називають воєнними злочинами, також ставить під загрозу культурні цінності, а отже, історію України.

На Херсонщині водою затопило церкви, пам'ятники культури та музеї, археологічні пам'ятки скіфів - цього кочового народу 8-го століття до н.е. Також і грецьке поселення з 400 р. до н.е. зазнало непоправної руйнації.

"Шкоди завдано значущим культурним та історичним об'єктам різних століть. Україна посідає одне з перших місць у світі за археологічними пам'ятками", - коментує у розмові з DW історик мистецтва з Грайфсвальдського університету на північному сході Німеччини Кіліан Гек (Kilian Heck). Постраждалий регіон на півдні України також був центром козацької культури в 16-му столітті. Свій мистецький слід там залишили українські митці різних епох.

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Масштаби досі неможливо оцінити

На даний момент неможливо оцінити масштаби завданих збитків, а доступна інформація є неповною. Значні території затопленого регіону окуповані російськими військами, а лінія фронту між російськими та українськими військами пролягає річкою Дніпро.

Окрім археологічних пам'яток, за офіційною українською інформацією, підтоплено музей письменника та гумориста Остапа Вишні, який вдалося відновити лише у 2020 році, та Херсонський художній музей художника Олексія Шовкуненка.

Скіфська кам'яна баба (фотоілюстрація) Фото: Photoshot/picture alliance

У затоплених Олешках вода завдала шкоди колишньому будинку самобутньої художниці Поліни Райко. Вона почала малювати лише у 69 років і розписала чудовими фресками у стилі наївного мистецтва стіни будинку. Будівля є частиною офіційної культурної спадщини України. Саму греблю також вважали пам'яткою науки і техніки, архітектури та містобудування місцевого значення.

"Це безпрецедентна проблема", - стверджує Кіліан Гек, який допоміг створити Ukrainian Art Aid Center торік після російського вторгнення. Ця мережа істориків мистецтва та музейних експертів організовує транспортування допомоги з матеріалами для пакування, генераторами та осушувачами для захисту творів мистецтва від наслідків війни.

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"Нова форма знищення культурних цінностей"

За час війни це вже стало певною рутиною, каже Кіліан Гек, "запакувати експонати, віднести їх у підвал або евакуювати". Затоплення, натомість, є цілком новим викликом: "Навряд чи є засоби належної реакції з точки зору консервації. Це нова форма знищення культурних цінностей", - додає він.

Місто Олешки на Херсонщині зазнало значних збитків від води, 10 червня 2023 Фото: AP Photo/picture alliance

У ході дискусій у відеоформаті німецькі історики мистецтва обмінюються думками з колегами з України. З підтоплених районів нещодавно повідомляли про плаваючі у воді тіла, які вимило водою з затоплених кладовищ. Трупи тварин і різні збудники інфекційних хвороб зараза у воді також посилюють занепокоєння щодо виникнення епідемій. "Найважливішим на даний момент є забезпечення фільтрами для води", - каже Кіліан Гек.

Гребля Каховської ГЕС була зруйнована 6 червня 2023 року. Українська влада закликала Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідувати цей інцидент, запевняючи, що ідеться про підрив греблі Росією. З водосховища тоді вилилося близько 18 кубічних кілометрів води. Влада Херсонської області повідомила, що підтоплено 600 квадратних кілометрів території - це майже вдвічі більше території, наприклад, баварського Мюнхена.