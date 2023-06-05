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КультураУкраїна

Понад 1500 культурних об'єктів України постраждали від війни

Валерій Сааков
2 год. тому

Понад 540 об'єктів культурної інфраструктури зруйновано вщент у зв'язку російською збройною агресією, порахували у мінкульті.

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Зруйнований російською ракетою музей у Куп'янську
Зруйнований російською ракетою музей у Куп'янськуФото: REUTERS

У зв'язку з російською збройною агресією проти України постраждали вже 1520 об'єктів культурної інфраструктури, з них майже третину зруйновано, повідомляє міністерство культури та інформаційної політики (МКІП).

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії... Збитків зазнали 1520 об'єктів культурної інфраструктури, без урахування пам'яток культурної спадщини. Із них майже третина (541) - зруйновані", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства, поширеному в понеділок, 5 червня.

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Зазначається, що за останній місяць загальне число постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросло на 56 одиниць, основна частина яких припадає на Хмельницьку область (26 одиниць або 46 відсотків). За даними міністерства, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях. Так, загалом постраждали 727 клубних закладів, 571 бібліотека, 82 музеї та галерей, 25 театрів та філармоній, 115 закладів мистецької освіти.

У відомстві також зазначають, що досі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об'єктів культурної інфраструктури, що постраждали під час бойових дій та окупації.

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