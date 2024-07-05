Збірна Франції стала другим півфіналістом Євро-2024

Франція слідом за Іспанією вийшла до півфіналу чемпіонату Європи з футболу, що проходить у Німеччині, перемігши в 1/4 фіналу збірну Португалії у серії пенальті. Матч відбувся ввечері у п'ятницю, 5 липня, на Фолькспаркштадіоні у Гамбурзі у присутності 49 тисяч глядачів.

У першому таймі матчу Євро-2024 обидві команди поперемінно заволоділи ініціативою та гостро атакували. Другий почався під диктовку португальців, до 60-ої хвилини їхні вилазки до воріт Майка Меньяна стали дедалі небезпечнішими, але ні Рафаел Леау, ні Жуан Канселу, ні Бруну Фернандеш не зуміли скористатися можливістю відкрити рахунок.

Практично відразу після цієї серії португальських невдач у наступ пішли французи. Стовідсоткові гольові ситуації створили Рандаль Коло Муані та Едуарду Камавінга, але у першого в найгостріший момент вибив у підкаті м'яч захисник Рубен Діаш, а другий пробив повз ворота з кута воротарського майданчика. Основний час так і закінчився сухою нічиєю. Екстра-тайми також не визначили переможця.

Франція перемогла Португалію у післяматчевій серії пенальті з рахунком 5:3. Все вирішила помилка португальця Жоау Фелікса, після удару якого м'яч влучив у штангу.

Португалець Кріштіану Роналду намагається обійти француза Майка Меньяна Фото: Annegret Hilse/REUTERS

До цього обидві команди зустрічалися на чемпіонатах Європи чотири рази. Двічі перемогу святкувала Франція, один матч виграла Португалія, а четверта, остання зустріч у 2021 році в груповому турнірі закінчилася нічиєю 2:2. Тоді дублі на свій рахунок записали португалець Кріштіану Роналду та француз Карім Бензема, причому три голи у матчі були забиті з пенальті.

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Півфінали: все стане відомо 6 липня

У півфіналі збірна Франції 9 липня зіграє у Мюнхені проти команди Іспанії, яка кількома годинами раніше у завзятій боротьбі вибила з розіграшу господарів першості - німців. Друга пара півфіналістів стане відома у суботу, 6 липня. Цього дня о 19:00 за київським часом у чвертьфіналі Євро-2024 зійдуться Англія проти Швейцарії, а о 22:00 Нідерланди з Туреччиною.

Фінал чемпіонату Європи 2024 року відбудеться 14 липня на найбільшій футбольній арені Німеччини - Олімпійському стадіоні в Берліні.