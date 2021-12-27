Затриманий у Віндзорському замку міг планувати вбивство британської королеви

Чоловік, затриманий на території Віндзорського замку, міг планувати замах на королеву Великобританії Єлизавету II. Про це у понеділок, 27 грудня, повідомили одразу кілька британських ЗМІ. За даними таблоїду The Sun, 19-річний житель Саутгемптона поширив в інтернеті відеоролик, в якому говорив про бажання вбити 95-річну королеву.

Свої наміри він пояснив "помстою" за розстріл колоніальними військами Британської імперії демонстрації в Амрітсарі на північному заході Індії в квітні 1919 року. Поліція на момент публікації матеріалу не підтвердила автентичність відеоролика.

Затриманого з арбалетом передали психіатрам

19-річний мешканець британського міста Саутгемптон вранці 25 грудня проник на територію Віндзорського замку. Саме тоді королева Єлизавета II святкувала Різдво зі своїм сином, принцом Чарльзом, його дружиною Каміллою та іншими близькими родичами.

Як зазначає газета Mail on Sunday, для того, аби перелізти через металевий паркан навколо замку, молодий чоловік використав мотузкові сходи. Однак в жодну з будівель він потрапити не встиг, оскільки його затримала охорона. Під час обшуку в нього вилучили арбалет. Після проведення психіатричної експертизи чоловіка лишили під наглядом медичних працівників.

Випадки порушення безпеки у британських королівських резиденціях трапляються рідко. Найсерйозніший інцидент у період правління Єлизавети II стався у 1982 році. Тоді зловмисник проник у спальню королеви в її лондонській резиденції - Букінгемському палаці. Саме в той час вона лежала у ліжку.