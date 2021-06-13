 Єлизавета II прийняла Анґелу Меркель у Віндзорському замку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2021

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Новини

Єлизавета II прийняла Анґелу Меркель у Віндзорському замку

Анґела Меркель здійснює візит до Великобританії незадовго до закінчення своєї каденції на посаді канцлерки Німеччини. Вона утретє побувала на аудієнції в королеви Єлизавети II.

Єлизавета ІІ утретє прийняла Анґелу Меркель

Історичне фото на пам'ять: Єлизавета ІІ утретє прийняла Анґелу Меркель

Королева Великобританії Єлизавета II у п'ятницю, 2 липня, прийняла у Віндзорському замку канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel). Меркель перебуває з візитом у Великобританії. Ймовірно, це її останній візит в острівну державу у статусі глави німецького уряду. Каденція Меркель завершується восени, вона не братиме участі в наступних виборах до Бундестагу.

Особиста аудієнція у британської королеви в часи пандемії коронавірусу - рідкість і велика честь для канцлерки, зазначає інформагенція dpa. Досі 95-річна монархиня проводила аудієнції переважно віртуально через поширення COVID-19 у світі.

Для Меркель це була вже третя аудієнція в королеви. Єлизавета ІІ приймала канцлерку у 2008-му та 2014-му роках. У 2015 році британська королева відвідала Берлін.

У середині червня на аудієнції в Єлизавети II побувало подружжя Байденів. Джо Байден - 13-ий президент США, із яким британська королева зустрілася за час свого правління (69 років на троні).

Меркель під час свого візиту зустрілася також із британським прем'єром Борисом Джонсоном. Німеччина й Великобританія мають намір підписати договір про співпрацю і проводити щорічні урядові консультації. Таким чином держави прагнуть вивести свої відносини на новий рівень після виходу Великобританії з Євросоюзу.

  • Bildkombo Queen Elizabeth II, einmal in Lila, in Pink, in Ocker und in Türkis. Foto: dpa

    Гардероб справжньої королеви

    Завжди в тон

    "Фірмовий стиль" англійської королеви - легендарний. Пальто, оригінальний капелюшок... і все ідеально пасує за кольором. Ще один обов'язковий елемент її стилю - сумочка. Маленька і чорна. Така, щоб умістити помаду, окуляри та хустинку. Такою ми знаємо королеву вже 60 років.

  • Königin Elizabeth II. mit pinkem Gut , foto:dpa

    Гардероб справжньої королеви

    Таємниця її капелюшків

    Капелюхи у королеви знайдуться на будь-який смак - усіх форм і кольорів. І з квітастими вставками, і в класичному стилі. Головні убори завжди ідеально пасують до костюмів королеви. Єлизавета ІІ бз капелюшка? Такого майже не буває. Хоча скільки саме капелюхів налічує її особиста колекція - таємниця за сімома замками.

  • Queen Elizabeth II. in Colchester am Strand, Foto: DPA

    Гардероб справжньої королеви

    "Капелюхоманія"

    Ні кроку без головного убору! Навіть в молодості на пляжі Єлизавету можна було зустріти у стилі хіпі. Ця фотографія - частина історичної серії світлин королеви, які продали на аукціоні в 2008 році.

  • Königin Elisabeth II. in Uniform neben einem Militärlaster Foto: public domain

    Гардероб справжньої королеви

    Принцеса у військовій формі

    Жіноча справа - під час Другої світової війни Єлизавета також долучилась до військової справи. Вона здобула освіту механіка та навчилася керувати вантажівками. Фото зроблене у 1945 році. І тут також - головний убір, який пасує.

  • Königin Elisabeth II. Trauung 1947 , im Hochzeitskleid mit Schleier, Foto: Imago

    Гардероб справжньої королеви

    Весільна сукня

    Через два з половиною роки після завершення війни Єлизавета виходить заміж за кохання її юності - принца Філіпа Греції і Данії. І тут не обійшлося без пільгових талонів. Адже навіть королівському дому після війни важко було знайти коштовні матеріали: атлас, 10 тисяч перлин і кришталів, а також чотириметрову фату.

  • Königin Elisabeth II. Krönung mit Maids of Honour 1953, Foto: dpa

    Гардероб справжньої королеви

    Репетиція коронації

    2 червня 1953 року принцеса Єлизавета стала королевою. Під час церемонії коронації на ній була сукня з білого атласу з вишитими гербами країн Співдружності націй. Поверх - накидка з оксамиту завдовжки у п’ять метрів.

  • Königin Elisabeth II. Deutschland Besuch 1965, mit Prinz Philip, in gelbem Mantel und gelbem Hut, Foto: dpa

    Гардероб справжньої королеви

    Тріумфальна подорож Західною Німеччиною

    У травні 1965 році її називали "гостею століття". У Німеччині британську королеву зустрічали так, як нікого раніше. На той час з моменту останнього візиту офіційної особи з Великобританії минули 56 років та дві світові війни. Упродовж 11 днів Єлизавета ІІ подорожує країною і, звісно ж, дивує німців своїм оригінальними вбранням.

  • Queen Elizabeth II. mit Robe und Diadem, Foto: dpa

    Гардероб справжньої королеви

    В Австрії по-королівськи

    Після того, яку Німеччині Єлизавета зачарувала німців своїми незвичними капелюшками, в Австрії вона виглядала традиційно "по-королівськи". У білій атласній сукні з червоною стрічкою, з короною замість капелюшка, вона відвідала альпійську республіку у 1969 році.

  • Die Queen in Fuchsia mit Bundespräsident Walter Scheel , Foto: Imago

    Гардероб справжньої королеви

    У Німеччину - в тюрбані

    У 1978 році Єлизавета вдруге відвідує Німеччину. Німці вітають її знову радо, але не так урочисто, як під час першого візиту. На той час відносини між державами нормалізувались й навіть зміцнились. Не в останню чергу завдяки участі тодішнього президента ФРН Вальтера Шееля.

  • Queen Elizabeth II. mit König Bhumibol im blauen Kleid mit weißen Punkten, Foto: dpa

    Гардероб справжньої королеви

    У Таїланд по-літньому

    У лютому 1972 року британська королева відвідала короля Бумібола у Таїланді. Звісно, вона прихопила з собою офіційну сукню і корону, але часто її можна було побачити просто у літній сукні (зрозуміло, що з пасуючим капелюхом), як, наприклад, на цій світлині.

  • Queen mit rotem Hut und 3D-Brille, Foto: Getty Images

    Гардероб справжньої королеви

    Круті окуляри

    Ніщо не зіпсує обличчя справжньої королеви. У тому числі і окуляри 3D. Під час візиту в університет Шеффілда королеві дозволили покерувати екскаватором - з 3D-дисплеєм.

  • Queen Porträt mit Kopftuch, Foto: Getty Images

    Гардероб справжньої королеви

    У вільний час

    А от у позаробочий час королева подекуди замінює капелюха на хустину. І раптом перестає бути схожою сама на себе, адже нагадує радше добродушну бабусю.

  • Königin Elisabeth II. und Ronald Reagan reiten durch den Park, Foto: Public Domain

    Гардероб справжньої королеви

    На конях з Рейганом

    По-домашньому Єлизавета ІІ одягнулась навіть на прогулянку з колишнім президентом США Рональдом Рейганом. У такому вигляді вона показала йому парк поблизу Віндзорського замку - улюбленої резиденції королеви.

  • Königin Elisabeth II. bei der Hochzeit von Charles und Diana 1981, in Türkis, Foto: Imago

    Гардероб справжньої королеви

    Весілля сина

    29 липня 1981 року син Єлизавети ІІ принц Чарльз одружився з леді Діаною. Це було казкове весілля. Хоча королева від початку не була від шлюбу у захваті й усіляко намагалася роз'єднати пару, у цей день затьмарити невістку вона не змогла. Навіть у яскраво-бірюзовому костюмі.

  • default

    Гардероб справжньої королеви

    Весілля онука

    Коли онук Єлизавети ІІ принц Вільям у 2011 році одружився зі своєю нареченою Кейт, королева була менш напруженою, ніж 30 років тому на весіллі сина. І одягнена вона була скромніше - у гірчично-жовтих тонах.

  • default

    Гардероб справжньої королеви

    Справді по-королівськи

    А от перед депутатами парламенту королеві згідно з традицією потрібно носити офіційне вбрання. У королівській мантії з трону вона виголошує промову про майбутню політику країни. І так щоразу, коли до виконання своїх обов’язків приступає новий склад парламенту.

  • Queen mit Purpurschleppe vor St. Paul's, Foto: Getty Images

    Гардероб справжньої королеви

    По-королівськи з багряним шлейфом

    Іноді Єлизвета ІІ і без особливих приводів одягається по-королівськи. На світлині її можна побачити з принцом Філіпом біля Собору Святого Павла з нагоди церковної служби на честь "Ордена Британської Імперії" - найвизначнішого британського лицарського ордена.

  • 6 лютого 2017-го року королева відзначає 65-річчя перебування на троні. Це рекорд. Вона стала першим британським монархом, що святкує сапфіровий ювілей. Однак гучних святкувань не буде. Навпаки - королева хоче вшанувати пам’ять свого батька короля Георга VI, який помер у цей день в 1952 році. На фото - королева Єлизавета ІІ у супроводі принца Філіпа святкує 89 день народження у 2015-му.

    Гардероб справжньої королеви

    "Сапфіровий" ювілей

    6 лютого 2017-го року королева відзначає 65-річчя перебування на троні. Це рекорд. Вона стала першим британським монархом, що святкує "сапфіровий" ювілей. Однак гучних святкувань не буде. Навпаки - королева хоче вшанувати пам’ять свого батька короля Георга VI, який помер у цей день в 1952 році. На фото - королева Єлизавета ІІ у супроводі принца Філіпа святкує 89 день народження у 2015-му.

    Автор: Сілке Вюнш, Наталія Соколовська


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