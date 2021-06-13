Єлизавета II прийняла Анґелу Меркель у Віндзорському замку

Королева Великобританії Єлизавета II у п'ятницю, 2 липня, прийняла у Віндзорському замку канцлерку Німеччини Анґелу Меркель (Angela Merkel). Меркель перебуває з візитом у Великобританії. Ймовірно, це її останній візит в острівну державу у статусі глави німецького уряду. Каденція Меркель завершується восени, вона не братиме участі в наступних виборах до Бундестагу.

Особиста аудієнція у британської королеви в часи пандемії коронавірусу - рідкість і велика честь для канцлерки, зазначає інформагенція dpa. Досі 95-річна монархиня проводила аудієнції переважно віртуально через поширення COVID-19 у світі.

Для Меркель це була вже третя аудієнція в королеви. Єлизавета ІІ приймала канцлерку у 2008-му та 2014-му роках. У 2015 році британська королева відвідала Берлін.

У середині червня на аудієнції в Єлизавети II побувало подружжя Байденів. Джо Байден - 13-ий президент США, із яким британська королева зустрілася за час свого правління (69 років на троні).

Меркель під час свого візиту зустрілася також із британським прем'єром Борисом Джонсоном. Німеччина й Великобританія мають намір підписати договір про співпрацю і проводити щорічні урядові консультації. Таким чином держави прагнуть вивести свої відносини на новий рівень після виходу Великобританії з Євросоюзу.