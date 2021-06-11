Єлизавета II у Віндзорському замку прийняла подружжя Байденів
Джо Байден - вже 13-ий президент США, з яким зустрічається британська королева за часи свого правління. Утім перший, якого вона приймає без свого чоловіка, принца Філіпа.
Єлизавета II та Джо Байден під час зустрічі у Віндзорському замку
Королева Великобританії Єлизавета II у неділю, 13 червня, прийняла у Віндзорському замку президента США Джо Байдена та першу леді Джилл Байден.
Подружжя Байденів прибуло у Віндзор гелікоптером з Лондона - упродовж останніх кількох днів президент США брав участь у саміті Великої сімки (G7) на англійському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.
Королева зустріла президентське подружжя у дворі замку. За сонячної погоди Джо Байден обійшов почесну варту, після чого королева запросила гостей на чай, повідомляє інформагенція dpa.
Байден зустрічався з Єлизаветою II ввечері 11 червня - тоді королева прибула на прийом для учасників саміту G7. Однак остання аудієнція чинного президента США у британської монархині мала місце близько 40 років тому - у 1982 році тодішній сенатор Байден прибув у Великобританію на зустріч американсько-британської групи парламентаріїв.
Єлизавета II від початку перебування на троні з 1952 року зустрічалася з багатьма президентами США. Джо Байден - вже 13-ий за ліком, утім, він - перший, кого британська королева приймає без свого чоловіка, принца Філіпа, який помер у квітні цього року у віці 99 років.
Попередник Байдена - Дональд Трамп - зустрічався з королевою під час візиту до Великобританії у 2019 році.
З Великобританії Байден відбуде до Брюсселя, де візьме участь у самітах НАТО та ЄС-США. Останнім пунктом у європейському турне Байдена стане Женева, де відбудеться його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Принц, чоловік, батько...
У п'ятницю, 9 квітня 2021 року, у Віндзорському замку в віці 99 років помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II, герцог Единбурзький. Весілля зі спадкоємицею престолу Великобританії, що припадає йому троюрідною сестрою, він зіграв після закінчення Другої світової війни, в 1947 році.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Службовий марафон
Інтер'єри та люди змінювалися, але налагоджений століттями порядок завжди був незмінним: королева діє, принц спостерігає. В середньому 400 раз на рік! Так було протягом 65 років - до виходу принца Філіпа на пенсію в 2017 році.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
На крок позаду
Протокол не підлягає обговоренню. Чоловік королеви завжди має слідувати за своєю важливішою другою половиною з відставанням на крок. Філіп був слухняним принцом, як видно на цій фотографії.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
На службі у Віндзорів
Принц Філіп ніколи не байдикував й був покровителем близько 800 організацій. У 1964-1986 роках був президентом Міжнародної федерації кінного спорту, у 1981 -1996 роках - Всесвітнього фонду дикої природи. У 1973 році першим з членів британської королівської родини відвідав СРСР. На фото - візит в Канаду, 1951 рік.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Сольна програма
Крім протокольних заходів за участю Єлизавети Другої, принц Філіп відпрацьовував і велику "сольну" програму. На фото: урочисте богослужіння, присвячене лорду Нельсону, в Лондоні в 2005 році.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Відмінний вибір
Даремно король Георг VI, батько Єлизавети, спочатку опирався її шлюбу з принцем Філіпом. Майбутня королева відразу розпізнала в ньому справжнього джентльмена.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
"Кочівник" шляхетного походження
Він завжди був "чужорідним елементом" у будинку Віндзорів - принц з європейської династії Глюксбургів, народжений на перетині її данської та грецької гілок з гессенським родом Баттенберг. По суті, він був принцом без землі і без батьківщини.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Кохання з першого погляду
Але Єлизавета знала, кого вона бере в чоловіки. Праправнука королеви Вікторії і царя Миколи Першого вона знала з 13 років. Познайомилися вони під час королівського візиту до коледжу, де він навчався. Після цієї зустрічі між спадкоємицею престолу і її троюрідним братом зав'язалося листування. Через сім років, в 1946 році, вони зіграли весілля.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Зразковий сім'янин
У Філіпа і Єлизавети - четверо дітей: Чарльз (1948 року народження), принцеса Анна (1950), принц Ендрю, герцог Йоркський (1960), і принц Едуард, граф Уессекський (1964). Як стверджують біографи, Філіп був батьком суворим, вимогливим і скупим на емоції.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Космополіт мимоволі
Принц Філіп був п'ятою дитиною в родині і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга Першого, і принцеси Аліси, племінниці російської імператриці Олександри Федорівни. Філіп виріс фактично без батька і матері - сім'я розпалася, коли він ще був маленьким. Юність провів у родичів і в інтернатах. Жив у Лондоні і Парижі, в Шотландії і Німеччині.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Військова виправка
Отримавши військову освіту в Дартмуті, він почав службу на флоті у званні мічмана і пройшов всю Другу світову війну, закінчивши її в званні старшого лейтенанта.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Бездоганна форма
Він завершив службу за наполяганням Єлизавети. Після смерті короля Георга VI і коронації дружини повністю присвятив себе службі королівськый сім'ї, виконуючи численні церемоніальні і благодійні обов'язки. Як хобі принц залишив собі спорт і відзначався у сідлі ще довгі роки.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Патріарх
Про подружнє життя Єлизавети і Філіпа відомо небагато. Скандалів або не було, або вони не виходили за межі палацу. Відомо, що спали вони з молодості в різних спальнях, що їх об'єднувала пристрасть до коней. Кажуть також, що Єлизавета править імперією, але главою Віндзорського клану був Філіп.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Надійний тил
З надійним тилом не страшні жодні конфлікти. Але й на других ролях Філіп зберіг індивідуальність. На фото: Єлизавета Друга під час свого першого візиту до Німеччини в 1965 році.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Суміш серйозності і жартів
Принц насмілювався "випадати" з ролі, передбаченої йому регламентом, і розбавляв офіціоз політичною некоректністю. Так він заробив собі репутацію "головного придворного жартівника".
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Незворушний та іронічний
Під час візиту в Парагвай він дозволив собі іронічну провокацію на адресу тодішнього диктатора Альфредо Стресснера, сказавши, що радий побувати в країні, де народ позбавлений слова. Тонкий політичний жарт теж входить в джентльменський набір британського принца. На фото: принц Філіп під час поїздки Канадою.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Майстер каверзних питань
Під час візиту до Австралії принц нагнав жаху на учасників протокольного заходу, запитавши членів місцевого танцювального колективу про те, чи вони ще кидають списи один в одного. Німа сцена тривала деякий час, але жарт оцінили.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Німецький контекст
Канцлера ФРН Гельмута Коля некоронований "король" вітав словами: "Добрий день, пане рейхсканцлер!" Хроністи замовчують, якою була реакція темпераментного Коля. Не всі жарти Філіпа були вдалими. Але і йому самому доводилося терпіти від британців натяки на своє німецьке походження. Слово "гітлерюгенд", наприклад, прозвучало, коли принц вирішив створити стипендіальний фонд.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Водій для Обами
У 95 років за кермом автомобіля? Легко! Якщо комусь не подобалося, як водив машину британський принц, міг йти додому пішки.
Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)
Пінту пива, мадам!
Хоч і не британець за походженням, принц мав суто англійський гумор і охоче підсміювався над собою і своїми близькими. Виставка, на якій карикатура на його дружину була експонатом, проходила в 2002 році під патронажем самого принца.