Єлизавета II у Віндзорському замку прийняла подружжя Байденів

Королева Великобританії Єлизавета II у неділю, 13 червня, прийняла у Віндзорському замку президента США Джо Байдена та першу леді Джилл Байден.

Подружжя Байденів прибуло у Віндзор гелікоптером з Лондона - упродовж останніх кількох днів президент США брав участь у саміті Великої сімки (G7) на англійському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.

Королева зустріла президентське подружжя у дворі замку. За сонячної погоди Джо Байден обійшов почесну варту, після чого королева запросила гостей на чай, повідомляє інформагенція dpa.

Байден зустрічався з Єлизаветою II ввечері 11 червня - тоді королева прибула на прийом для учасників саміту G7. Однак остання аудієнція чинного президента США у британської монархині мала місце близько 40 років тому - у 1982 році тодішній сенатор Байден прибув у Великобританію на зустріч американсько-британської групи парламентаріїв.

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Єлизавета II від початку перебування на троні з 1952 року зустрічалася з багатьма президентами США. Джо Байден - вже 13-ий за ліком, утім, він - перший, кого британська королева приймає без свого чоловіка, принца Філіпа, який помер у квітні цього року у віці 99 років.

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Попередник Байдена - Дональд Трамп - зустрічався з королевою під час візиту до Великобританії у 2019 році.

З Великобританії Байден відбуде до Брюсселя, де візьме участь у самітах НАТО та ЄС-США. Останнім пунктом у європейському турне Байдена стане Женева, де відбудеться його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.