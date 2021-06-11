 Єлизавета II у Віндзорському замку прийняла подружжя Байденів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2021

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Новини

Єлизавета II у Віндзорському замку прийняла подружжя Байденів

Джо Байден - вже 13-ий президент США, з яким зустрічається британська королева за часи свого правління. Утім перший, якого вона приймає без свого чоловіка, принца Філіпа.

Єлизавета II та Джо Байден під час зустрічі у Віндзорському замку

Єлизавета II та Джо Байден під час зустрічі у Віндзорському замку

Королева Великобританії Єлизавета II у неділю, 13 червня, прийняла у Віндзорському замку президента США Джо Байдена та першу леді Джилл Байден.

Подружжя Байденів прибуло у Віндзор гелікоптером з Лондона - упродовж останніх кількох днів президент США брав участь у саміті Великої сімки (G7) на англійському курорті Карбіс-Бей у графстві Корнуолл.

Королева зустріла президентське подружжя у дворі замку. За сонячної погоди Джо Байден обійшов почесну варту, після чого королева запросила гостей на чай, повідомляє інформагенція dpa.

Байден зустрічався з Єлизаветою II ввечері 11 червня - тоді королева прибула на прийом для учасників саміту G7. Однак остання аудієнція чинного президента США у британської монархині мала місце близько 40 років тому - у 1982 році тодішній сенатор Байден прибув у Великобританію на зустріч американсько-британської групи парламентаріїв.

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Єлизавета II від початку перебування на троні з 1952 року зустрічалася з багатьма президентами США. Джо Байден - вже 13-ий за ліком, утім, він - перший, кого британська королева приймає без свого чоловіка, принца Філіпа, який помер у квітні цього року у віці 99 років.

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Попередник Байдена - Дональд Трамп - зустрічався з королевою під час візиту до Великобританії у 2019 році.

З Великобританії Байден відбуде до Брюсселя, де візьме участь у самітах НАТО та ЄС-США. Останнім пунктом у європейському турне Байдена стане Женева, де відбудеться його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

  • Принц Філіп, 2015 рік

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Принц, чоловік, батько...

    У п'ятницю, 9 квітня 2021 року, у Віндзорському замку в віці 99 років помер принц Філіп - чоловік королеви Великобританії Єлизавети II, герцог Единбурзький. Весілля зі спадкоємицею престолу Великобританії, що припадає йому троюрідною сестрою, він зіграв після закінчення Другої світової війни, в 1947 році.

  • Єлизавета і Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Службовий марафон

    Інтер'єри та люди змінювалися, але налагоджений століттями порядок завжди був незмінним: королева діє, принц спостерігає. В середньому 400 раз на рік! Так було протягом 65 років - до виходу принца Філіпа на пенсію в 2017 році.

  • Єлизавета Друга и принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    На крок позаду

    Протокол не підлягає обговоренню. Чоловік королеви завжди має слідувати за своєю важливішою другою половиною з відставанням на крок. Філіп був слухняним принцом, як видно на цій фотографії.

  • Єлизавета і Філіп у Канаді

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    На службі у Віндзорів

    Принц Філіп ніколи не байдикував й був покровителем близько 800 організацій. У 1964-1986 роках був президентом Міжнародної федерації кінного спорту, у 1981 -1996 роках - Всесвітнього фонду дикої природи. У 1973 році першим з членів британської королівської родини відвідав СРСР. На фото - візит в Канаду, 1951 рік.

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Сольна програма

    Крім протокольних заходів за участю Єлизавети Другої, принц Філіп відпрацьовував і велику "сольну" програму. На фото: урочисте богослужіння, присвячене лорду Нельсону, в Лондоні в 2005 році.

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Відмінний вибір

    Даремно король Георг VI, батько Єлизавети, спочатку опирався її шлюбу з принцем Філіпом. Майбутня королева відразу розпізнала в ньому справжнього джентльмена.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп у Ірані в 1961 році

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    "Кочівник" шляхетного походження

    Він завжди був "чужорідним елементом" у будинку Віндзорів - принц з європейської династії Глюксбургів, народжений на перетині її данської та грецької гілок з гессенським родом Баттенберг. По суті, він був принцом без землі і без батьківщини.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Кохання з першого погляду

    Але Єлизавета знала, кого вона бере в чоловіки. Праправнука королеви Вікторії і царя Миколи Першого вона знала з 13 років. Познайомилися вони під час королівського візиту до коледжу, де він навчався. Після цієї зустрічі між спадкоємицею престолу і її троюрідним братом зав'язалося листування. Через сім років, в 1946 році, вони зіграли весілля.

  • Принц Филіп і Єлизавета Друга з дітьми

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Зразковий сім'янин

    У Філіпа і Єлизавети - четверо дітей: Чарльз (1948 року народження), принцеса Анна (1950), принц Ендрю, герцог Йоркський (1960), і принц Едуард, граф Уессекський (1964). Як стверджують біографи, Філіп був батьком суворим, вимогливим і скупим на емоції.

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Космополіт мимоволі

    Принц Філіп був п'ятою дитиною в родині і єдиним сином принца Андрія, сина короля Греції Георга Першого, і принцеси Аліси, племінниці російської імператриці Олександри Федорівни. Філіп виріс фактично без батька і матері - сім'я розпалася, коли він ще був маленьким. Юність провів у родичів і в інтернатах. Жив у Лондоні і Парижі, в Шотландії і Німеччині.

  • Принц Філіп у військовій формі

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Військова виправка

    Отримавши військову освіту в Дартмуті, він почав службу на флоті у званні мічмана і пройшов всю Другу світову війну, закінчивши її в званні старшого лейтенанта.

  • Принц Філіп на коні

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Бездоганна форма

    Він завершив службу за наполяганням Єлизавети. Після смерті короля Георга VI і коронації дружини повністю присвятив себе службі королівськый сім'ї, виконуючи численні церемоніальні і благодійні обов'язки. Як хобі принц залишив собі спорт і відзначався у сідлі ще довгі роки.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Патріарх

    Про подружнє життя Єлизавети і Філіпа відомо небагато. Скандалів або не було, або вони не виходили за межі палацу. Відомо, що спали вони з молодості в різних спальнях, що їх об'єднувала пристрасть до коней. Кажуть також, що Єлизавета править імперією, але главою Віндзорського клану був Філіп.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп під час візиту в Німеччину

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Надійний тил

    З надійним тилом не страшні жодні конфлікти. Але й на других ролях Філіп зберіг індивідуальність. На фото: Єлизавета Друга під час свого першого візиту до Німеччини в 1965 році.

  • Єлизавета Друга і принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Суміш серйозності і жартів

    Принц насмілювався "випадати" з ролі, передбаченої йому регламентом, і розбавляв офіціоз політичною некоректністю. Так він заробив собі репутацію "головного придворного жартівника".

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Незворушний та іронічний

    Під час візиту в Парагвай він дозволив собі іронічну провокацію на адресу тодішнього диктатора Альфредо Стресснера, сказавши, що радий побувати в країні, де народ позбавлений слова. Тонкий політичний жарт теж входить в джентльменський набір британського принца. На фото: принц Філіп під час поїздки Канадою.

  • Принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Майстер каверзних питань

    Під час візиту до Австралії принц нагнав жаху на учасників протокольного заходу, запитавши членів місцевого танцювального колективу про те, чи вони ще кидають списи один в одного. Німа сцена тривала деякий час, але жарт оцінили.

  • Гельмут Коль и принц Філіп

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Німецький контекст

    Канцлера ФРН Гельмута Коля некоронований "король" вітав словами: "Добрий день, пане рейхсканцлер!" Хроністи замовчують, якою була реакція темпераментного Коля. Не всі жарти Філіпа були вдалими. Але і йому самому доводилося терпіти від британців натяки на своє німецьке походження. Слово "гітлерюгенд", наприклад, прозвучало, коли принц вирішив створити стипендіальний фонд.

  • Принц Філіп, Єлизавета Друга і подружжя Барака і Мішель Обами

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Водій для Обами

    У 95 років за кермом автомобіля? Легко! Якщо комусь не подобалося, як водив машину британський принц, міг йти додому пішки.

  • Принц Філіп і карикатура на королеву

    Принц Філіп. 1921 - 2021 (фотогалерея)

    Пінту пива, мадам!

    Хоч і не британець за походженням, принц мав суто англійський гумор і охоче підсміювався над собою і своїми близькими. Виставка, на якій карикатура на його дружину була експонатом, проходила в 2002 році під патронажем самого принца.

    Автор: Елла Володіна, Олександр Голубов


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