 Німеччина й Великобританія планують укласти договір про співпрацю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2021

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Новини

Німеччина й Великобританія планують укласти договір про співпрацю

Берлін і Лондон укладуть угоду про двосторонню співпрацю і проводитимуть щорічні урядові консультації. Меркель і Джонсон прагнуть зробити відносини двох країн тіснішими після Brexit.

Анґела Меркель і Борис Джонсон під час зусітрчі 2 липня

Анґела Меркель і Борис Джонсон під час зусітрчі 2 липня

Німеччина й Великобританія мають намір підписати договір про співпрацю і проводити щорічні урядові консультації. Таким чином дві держави прагнуть вивести свої відносини на новий рівень після виходу Великобританії з Євросоюзу. Про це повідомили на спільній пресконференції канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у п'ятницю, 2 липня. Меркель перебуває з візитом у Великобританії. Ймовірно, це її останній візит в острівну державу в статусі глави німецького уряду (каденція Меркель завершується восени).

Меркель констатувала, що після Brexit розпочався "новий розділ" у відносинах із Великобританією, повідомляє інформагенція dpa.

Борис Джонсон висловив упевненість, що Лондон може поглибити свої відносини з Берліном попри те, що Великобританія вже не є членом Євросоюзу і у відносинах Лондона з Брюсселем виникає напруженість через деякі деталі угоди про Brexit. "Ми можемо з'ясувати це з доброю волею і терпінням", - заявив британський прем'єр.

Суперечка навколо ввезення товарів до Північної Ірландії

Ці заяви пролунали після того, як Брюссель пішов назустріч Лондону в суперечці про пільговий період для перевірок деяких товарів, які ввозять до Північної Ірландії з інших частин Сполученого Королівства. Пільговий період подовжили на три місяці, зазначає dpa.

Згідно з умовами торговельної угоди, укладеної між ЄС і Великобританією, Північна Ірландія, яка покинула Євросоюз у складі Сполученого Королівства, залишилася частиною митної території ЄС. Цей подвійний статус дозволив уникнути появи кордону між Північною Ірландією та Ірландією, яка входить до складу ЄС. Водночас він змусив запровадити контроль за перевезеннями товарів у Північну Ірландію з інших частин Сполученого Королівства.

Після виходу Великобританії з ЄС кордон між Північною Ірландією та Республікою Ірландія став єдиним сухопутним кордоном між Великобританією та ЄС. Щоб запобігти сплеску ірландського сепаратизму, вирішили, що на Північну Ірландію і надалі поширюватимуться правила єдиного європейського ринку. Однак через жорсткі правила ЄС щодо ввезення різної продукції на територію блоку між Північною Ірландією і рештою Великобританії фактично виникла адміністративна межа, на якій перевіряють товари.

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