ЄС починає судову процедуру проти Лондона за порушення умов Brexit
Брюссель невдоволений, що Лондон в односторонньому порядку вирішив подовжити пільговий період для переміщення товарів між Північною Ірландією і рештою королівства.
Євросоюз та Великобританія знов не можуть узгодити питання щодо Brexit
Європейський Союз у понеділок, 15 березня, ініціював судовий процес проти Великобританії у зв'язку з одностороннім продовженням Лондоном пільгового періоду, який діє відносно низки продуктів, що поставляються в Північну Ірландію з інших частин Сполученого Королівства. Цей односторонній крок британського уряду, на думку Єврокомісії, порушує угоду про Brexit.
Брюссель повідомив, що направив офіційний лист Лондону, здійснивши таким чином перший юридичний крок проти порушення домовленостей британською стороною. Цей судовий процес, який може тривати щонайменше рік, у підсумку може призвести до накладення штрафу на Великобританію Європейським судом, інформує Reuters.
Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович також направив окремий лист представнику Великобританії у переговорах щодо Brexit Девіду Фросту, у якому закликав Лондон утриматися від такого кроку.
Раніше цього місяця уряд Великобританії в односторонньому порядку продовжив на пів року пільговий період для перевірок деяких товарів, які експортуються до Північної Ірландії з інших частин Сполученого Королівства, до 1 жовтня. Згідно з умовами торговельної угоди, укладеною в грудні між ЄС і Великобританією, Північна Ірландія, яка покинула Євросоюз в складі Сполученого Королівства, залишилася частиною митної території ЄС. Цей подвійний статус дозволив уникнути появи кордону між Ольстером і Ірландією, що входить до складу ЄС. Водночас цей режим створив необхідність запровадити контрольні процедури для перевезень низки товарів в Північну Ірландію з інших частин Сполученого Королівства.
Кордон між Ірландією та Північною Ірландією
Після виходу Великобританії з ЄС, кордон між Північною Ірландією та Республікою Ірландія став єдиним сухопутним кордоном між Великобританією та Європейським Союзом. Заради уникнення сплеску ірландського сепаратизму через виникнення жорсткого кордону між Північною Ірландією, яка є складовою Великобританії, і Республікою Ірландія, було вирішено, що на Північну Ірландію продовжать поширюватися правила єдиного європейського ринку.
Однак, через жорсткі правила ЄС щодо ввезення різної продукції на територію блоку, між Північною Ірландією і рештою Великобританії фактично виникла адміністративна межа, на якій товари все ж проходять перевірку.
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Заробітчан у Великобританії поменшає через Brexit - "Європа у фокусі" (11.01.2021)
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.