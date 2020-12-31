ЄС починає судову процедуру проти Лондона за порушення умов Brexit

Європейський Союз у понеділок, 15 березня, ініціював судовий процес проти Великобританії у зв'язку з одностороннім продовженням Лондоном пільгового періоду, який діє відносно низки продуктів, що поставляються в Північну Ірландію з інших частин Сполученого Королівства. Цей односторонній крок британського уряду, на думку Єврокомісії, порушує угоду про Brexit.

Брюссель повідомив, що направив офіційний лист Лондону, здійснивши таким чином перший юридичний крок проти порушення домовленостей британською стороною. Цей судовий процес, який може тривати щонайменше рік, у підсумку може призвести до накладення штрафу на Великобританію Європейським судом, інформує Reuters.

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Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович також направив окремий лист представнику Великобританії у переговорах щодо Brexit Девіду Фросту, у якому закликав Лондон утриматися від такого кроку.

Раніше цього місяця уряд Великобританії в односторонньому порядку продовжив на пів року пільговий період для перевірок деяких товарів, які експортуються до Північної Ірландії з інших частин Сполученого Королівства, до 1 жовтня. Згідно з умовами торговельної угоди, укладеною в грудні між ЄС і Великобританією, Північна Ірландія, яка покинула Євросоюз в складі Сполученого Королівства, залишилася частиною митної території ЄС. Цей подвійний статус дозволив уникнути появи кордону між Ольстером і Ірландією, що входить до складу ЄС. Водночас цей режим створив необхідність запровадити контрольні процедури для перевезень низки товарів в Північну Ірландію з інших частин Сполученого Королівства.

Кордон між Ірландією та Північною Ірландією

Після виходу Великобританії з ЄС, кордон між Північною Ірландією та Республікою Ірландія став єдиним сухопутним кордоном між Великобританією та Європейським Союзом. Заради уникнення сплеску ірландського сепаратизму через виникнення жорсткого кордону між Північною Ірландією, яка є складовою Великобританії, і Республікою Ірландія, було вирішено, що на Північну Ірландію продовжать поширюватися правила єдиного європейського ринку.

Однак, через жорсткі правила ЄС щодо ввезення різної продукції на територію блоку, між Північною Ірландією і рештою Великобританії фактично виникла адміністративна межа, на якій товари все ж проходять перевірку.

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