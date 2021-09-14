Затриманого в Празі росіянина Франчетті суд відправив під арешт

Міський суд Праги у вівторок, 14 вересня, відправив затриманого в аеропорту столиці Чехії росіянина Олександра Франчетті під арешт, де той чекатиме результатів розгляду питання про його екстрадицію в Україну. Про це повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на чеське видання Novinky.cz. Після оголошення рішення суду адвокат Франчетті Ян Шварц заявив журналістам, що запит України про екстрадицію був "політично мотивованим і не мав нічого спільного зі злочинною діяльністю".

"Арешт - звичайна справа в процедурах екстрадиції. Рідко буває, що клієнта відпускають. Будемо сподіватися, що під час ухвалення рішення про екстрадицію суд не піддасться політизації", - цитують Шварца журналісти. Адвокат переконаний, що в разі екстрадиції Франчетті до України на нього "чекають тортури і може загрожувати смерть".

Нагадаємо, 12 вересня чеські правоохоронці затримали в міжнародному аеропорту Праги за запитом України громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті. Наступного дня Офіс генпрокурора України звернувся до міністерства юстиції Чехії з повторним проханням про видачу Франчетті. Вперше з подібним запитом українські правоохоронці звернулися до чеських колег ще в серпні 2020 року, а 13 вересня підтвердили актуальність запиту про екстрадицію.

Підозри в участі у збройних формуваннях

Правоохоронці уточнили, що Франчетті розшукують для притягнення до кримінальної відповідальності за участь в не передбачених законом збройних формуваннях "Самооборона Криму" і "Северный ветер", що підпадає під статтю 260 Кримінального кодексу України. Голосіївський районний суд Києва вже обрав заочно запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою.

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Росія вимагає пояснень

Тим часом російські слідчі і дипломати хочуть від влади Чехії пояснень щодо підстав затримання Олександра Франчетті, повідомили в Слідчому комітеті (СК) Росії. "Слідчий комітет РФ у взаємодії з МЗС Росії ретельно вивчає причини і правові підстави затримання російського громадянина Олександра Франчетті в аеропорту Праги Чеської Республіки. Міжнародний ордер на його арешт видала Україна", - цитує повідомлення пресслужби СК РФ агенція "Інтерфакс".

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У комітеті зазначили, що для встановлення всіх обставин затримання Франчетті "Російською Федерацією вже направлені запити до Чеської Республіки". Також У СК Росії закликали дотримуватися "загальновизнаних принципів і норм міжнародного права".

За інформацією чеського видання iROZHLAS, Олександр Франчетті працював в Празі з кінця 1990-х років. Він отримував дохід як фітнес-тренер, а також вів бізнес в чеській столиці.