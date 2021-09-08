У Києві підтвердили затримання у Празі громадянина РФ Франчетті

Громадянина Росії Олександра Франчетті затримали у Празі за запитом України для притягнення до відповідальності за скоєння низки злочинів проти України, зокрема за участь у російській окупації Криму. Про це у понеділок, 13 вересня, повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує агентство "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що затримання Франчетті стало результатом узгоджених дій українських і чеських правоохоронців для притягнення його до відповідальності. За словами Ніколенка, українська сторона наразі працює над завершенням необхідних процедур з метою передання Олександра Франчетті правосуддю в Україні.

Напередодні "Радіо Прага" повідомило, що Франчетті "чинив активне пособництво в захопленні українського Криму російськими військами", створивши 25 лютого 2014 року "на території півострова спеціалізовану розвідгрупу "Північний вітер". За даними ЗМІ, підрозділ налічував 11 осіб і підтримував "тісні зв'язки з морськими піхотинцями Чорноморського флоту РФ".

За інформацією чеського видання iROZHLAS, Олександр Франчетті працював в Празі з кінця 1990-х років. Він отримував прибутки як фітнес-тренер, а також вів бізнес в чеській столиці. За словами джерела iROZHLAS в силових структурах, Франчетті постійно проживав в Чехії з 2000 року. Йому було надано право на постійне проживання в країні, уточнило "Радіо Прага".