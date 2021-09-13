 Офіс генпрокурора України просить про екстрадицію росіянина Франчетті з Чехії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2021

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Офіс генпрокурора України просить про екстрадицію росіянина Франчетті з Чехії

Затриманого у Чехії росіянина Олександра Франчетті підозрюють в участі у незаконних збройних формуваннях у Криму.

Росіянина Олександра Франчетті затримали у Празі за запитом України

Росіянина Олександра Франчетті затримали у Празі за запитом України

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) у понеділок, 13 вересня, звернувся до міністерства юстиції Чеської Республіки з проханням про видачу затриманого в Празі громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті. Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному сайті ОГПУ.

Вперше з таким запитом українські правоохоронці звернулися до чеських колег ще у серпні 2020 року, а зараз підтвердили актуальність запиту про екстрадицію, повідомили в ОГПУ. Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя розшукує Франчетті за участь у незаконних збройних формуваннях, що сприяють російській окупації Кримського півострова. "Орган досудового розслідування розшукує його (Франчетті. - Ред.) для притягнення до кримінальної відповідальності за участь у не передбачених законом збройних формуваннях "Самооборона Криму" та "Северный ветер" (стаття 260 Кримінального кодексу України). Голосіївський районний суд Києва обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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Раніше у понеділок речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко підтвердив, що громадянина Росії Олександра Франчетті було затримано у Празі за запитом Києва для притягнення до відповідальності за скоєння низки злочинів проти України, зокрема за участь у російській окупації Криму. За інформацією чеського видання iROZHLAS, Олександр Франчетті працював в Празі з кінця 1990-х років. Він отримував дохід як фітнес-тренер, а також вів бізнес в чеській столиці.

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