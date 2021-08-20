"Мовчання - звук страху": анексований Крим в альбомі німецького фотомитця

Німецький фотодокументаліст Моріц Кюстнер (Moritz Küstner) вперше побував в Криму вже після анексії українського півострова Росією. В 2015 році у нього виник задум зробити невелику фотоісторію про Крим, втім, життя та люди на півострові настільки захопили фотографа, що він ще кілька разів повертався туди. Його фотокнига про Крим "Silence is the Sound of Fear" ("Мовчання - звук страху") отримала відзнаку в Німеччині. Тепер фотороботи німецького майстра можна побачити в "Кримському домі" в Києві. DW побувала на відкритті виставки та поспілкувалась з митцем.

DW: Як виникла ідея цього фотопроєкту?

Моріц Кюстнер: Ідея з'явилася в 2015 році, хоча і до того мене цікавила Східна Європа і доля країн, що входили до складу колишнього Радянського Союзу. Між 2014 і 2015 роками чимало німецьких ЗМІ говорили про Крим і кримських татар, але потім якоїсь миті новин стало менше. Саме тоді я зрозумів, що треба їхати до Криму. Я думав, що однієї поїздки буде досить, але завдяки гостинності кримських татар повертався в Крим ще кілька разів. Загалом був там 4 рази.

Тобто, спершу це була поїздка з туристичним присмаком?

Ні, в той час я закінчував навчання в Ганновері, де вивчав фотодокументалістику. І фотоісторія з Криму - це була моя дипломна робота. Хоча я й раніше фотографував країни Східної Європи, або якісь дотичні теми, наприклад, східноєвропейський медперсонал у Німеччині. Але був в пошуках великої теми, над якою міг би попрацювати ретельніше.

Моріц Кюстнер

Чи не було страху їхати в Крим? Тоді надходило особливо багато новин про обшуки в родинах кримських татар...

Так, слухаючи новини я був трохи схвильований, але коли вже потрапив в Крим, то на хвилювання не було часу. Я вирішив подорожувати через сайт СouchSurfing і це спрацювало. Я одразу потрапив в родину кримських татар. А кримські татари така міцна спільнота, що якщо потрапляєш до однієї родини, то одразу маєш доступ до іншої. І так мені вдалося сфотографувати чимало відомих особистостей. Наприклад, політика (Ільмі - Ред.) Умерова чи родину Решата Аметова, який був убитий на демонстрації 2014 року. Я сфотографував вдову з дітьми.

Звідки виникло рішення зосередитися саме на кримських татарах?

У перший рік подорожі 2015 року через СouchSurfing я познайомився з іншими молодими людьми, які не були кримськими татарами. Але з часом багато з них виїхали з Криму. Ті, хто погоджувався з системою, або не дуже їй протистояв - залишився. Але в кримських татар є це глибинне відчуття батьківщини і вірності їй. І вони цікаві саме тим, що залишаються в Криму незважаючи на репресії, які там тривають. Хоча, звісно, деякі кримські татари перебувають у вигнанні і не можуть повернутись до Криму. Але ті кримські татари, які перебувають на півострові кажуть, що настільки вкоріненні на тій землі, що не можуть дозволити себе придушити.

Фото зроблені в Криму у період з 2015 по 2019 роки. Як змінився півострів і люди за цей час?

Півострів справді змінився і з роками російський вплив та контроль лише посилився. Це видно по тому, як збільшилась кількість плакатів з Путіним. З різними його пропагандиськми образами: "Путін капітан", "Путін мореплавець"... Змінились і люди. Коли я був вперше там, то все ще можна було побачити, що кримські татари мають силу і владу, але згодом вони стали спокійнішими. З'явились такі типові з часів Радянського Союзу звички, як кухонні розмови, а про політику говорять лише за чотирма стінами, а не публічно, десь на вулиці.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Традиції, які не заборонити Відразу після анексії півострова у 2014 році було заборонено традиційне відзначення Дня пам'яті жертв депортації 1944-го. Але кримських татар це не зупинило. Вони піднялися на гору Чатир-Даг, щоб вшанувати пам'ять жертв. Близько 5000 молодих кримських татар вирушили у важку подорож, започаткувавши нову традицію.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Коли перевернувся весь світ... Кемалю Аґа Куку 82 роки. Він досі пам'ятає ніч депортації у 1944 році та погляд зеленувато-жовтих очей російського солдата, який приставив йому до рота пістолет і змусив родину залишити батьківщину. Попри це, у 2014-му Кемаль покладав надії на окупаційну владу РФ і був одним з небагатьох, хто виступив за "референдум". Думки змінилися, коли згодом ФСБ намагалася викрасти його старшого сина.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Молитва під забороною? З поверненням кримських татар у Криму будувалися нові мечеті та ремонтували старі, адже за СРСР кримські мечеті як правило слугували музеями, кінотеатрами і складами. Із початком анексії Криму повернулось і підозріле ставлення російської "влади" в Криму до мечетей.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Культура (не) поза політикою 12-річна кримськотатарська дівчинка виступає зі своїм гуртом народного танцю на фестивалі весни. Після того, як контроль за багатьма культурними організаціями в Криму перехопили проросійські сили, традиційні святкування бойкотували більшість кримських татар.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Життя з душевною травмою Вдова Заріна Аметова з трьома дітьми. Її чоловіка Решата Аметова викрали та вбили проросійські сили самооборони. Його труп зі слідами тортур виявили лише за три тижні. Хоча є відео, на якому показано викрадення чоловіка, розслідування закрили через "брак доказів". Втрата батька також відбилася на трьох дітях. Зарина особливо стурбована станом трирічної доньки Хатіге. Їй важко подолати травму.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Чоловіки на молитві Ранок мусульманського свята жертвоприношень Курбан-байрам. Чоловіки залишають свої килимки перед новозбудованою мечеттю в Бахчисараї.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Свідок депортації 1944 Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Прописка по-кримськи Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Молитва з надією Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Чай з пелюстками троянди На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Журналістика під забороною Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.

Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа Проблиски надії Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель. Автор: Катерина Луцька



Збільшення російського впливу якось заважало роботі в Криму?

Востаннє я мав дуже поганий досвід на кордоні. Під час того, як виїжджав з Криму в 2019 році, мене допитували російські прикордонники. Вони хотіли побачити мої фотографії та отримати всі мої контакти. Ситуація була не дуже приємною. Вони проводили обшук моїх речей. А я не знав, що їм дозволяється, а що ні. І це дуже важко. Та найголовніше, що мені вдалось захистити мої джерела. Для мене важливо, щоб люди з якими я працював, не мали проблем з ФСБ, за це я хвилювався найбільше. Через це деякі імена в моїй фотокнизі змінилися.

Що найбільше вразило на півострові?

Я був найбільш вражений ландшафтом Криму і трохи розчарований тим, що не зміг побувати там раніше, і що я тепер не можу показати ці красоти своїй родині. І друге, що мене вразило, це гостинність кримських татар. Є одна родина з якою я зав'язав дуже теплу дружбу. У них є дочка Еміне, яка розмовляла англійською мовою і завжди тримала мене за руку. Я був би дуже радий, якби вона також прийшла на виставку, бо зараз вона навчається в Києві. Але, на жаль, вона поїхала в Крим до батьків. Вони живуть у дуже маленькому селі і ми завжди дуже тепло і відверто спілкувались. Можливо, оскільки вони знаходяться в такому маленькому селищі, то відчувають себе трохи захищеними.

На світлинах можна побачити різних людей: є ті, яких серед кримських татар вважають героями, а є ті, до кого ставлення неоднозначне. Як ви обирали героїв?

Мені були цікаві всі люди. Наприклад, хочу згадати ту фотографію, де зображений герой Другої світової війни, якого можна охарактеризувати, як сталініста. Але він був все одно цікавий мені. Є фотографія Ільми Умерова, кримського татарина у вигнанні, до звільнення якого долучався (президент Туреччини Реджеп - Ред.) Ердоган. Хоча, коли я робив те фото, не було зрозуміло як складеться його доля.

Як у Німеччині сприйняли вихід фотокниги?

Я працював над цією книгою доволі довго - з 2015 по 2019 рік, а видав її в 2020 році. Хоча це трохи нішева тема в Німеччині і через карантинні обмеження я не міг робити якихось виставок чи заходів, але в 2020 році я став лауреатом Німецької премії фотокниг. В результаті проєкт отримав неабиякий розголос. Це дуже класно, адже окрім гарних фотографій природи Криму і людей, ця книга має велике політичне значення.