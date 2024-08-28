Затримання Дурова: бізнесмена з-під варти передали в суд

Засновника Telegram Павла Дурова формально звільнили з-під варти у Франції. Тепер слідчий суддя має вирішити, чи починати офіційне розслідування щодо нього.

У середу, 28 серпня, французька прокуратура звільнила з-під варти засновника мессенджера Telegram Павла Дурова, повідомляє АР. Його доставили до слідчого судді, який має вирішити, чи починати офіційне розслідування щодо російського мільярдера, додає з посиланням на джерела в суді Reuters.

За даними Reuters, рішення судді очікується пізніше у середу. Агенція зауважує, що перебування під офіційним розслідуванням у Франції не означає визнання людини винною і навіть не завжди призводить до судового процесу.

Втім, таке рішення вказує на те, що судді вважають достатніми підстави для продовження розслідування.

Затримання і звинувачення щодо Дурова

Павла Дурова затримали у ввечері 24 серпня у паризькому аеропорті Ле-Бурже на підставі ордеру, виданого раніше цього року.

Він є фігурантом кримінального розслідування за фактами 12 складів злочинів, зокрема щодо відмови надати інформацію на запити уповноважених органівспів, а також співучасті в поширенні порнографії, наркотиків і хакерських програм через Telegram.

За словами джерела, близького до Дурова, Telegram протягом багатьох років ігнорував повістки, що приходили на пошту, і судові постанови правоохоронних органів, які вимагали взаємодії з владою у сфері припинення поширення незаконного контенту на платформі.

Зв'язки Дурова з Росією

Уродженець Росії Павло Дуров, який раніше заснував російську соцмережу ВКонтакте, створив месенджер Telegram у 2013 році. У 2014 році він заявив, що залишає Росію, "відмовившись підкоритися вимогам уряду закрити опозиційні спільноти на його платформі соціальних ЗМІ "Вконтакте".

Втім, як з'ясували ЗМІ, в період з 2015 по 2021 рік Дуров більше 50 разів їздив у Росію. Його затримання у Франції зчинило велике обурення в РФ і викликало критичну реакцію російської влади.

За даними Forbes, у Дурова, крім французького та російського, є також громадянство ОАЕ та держави Сент-Кітс і Невіс.