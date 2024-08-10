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ПолітикаРосійська Федерація

Засуджений за вбивство Нємцова воює в Україні

Євгенія Наконечна
10 серпня 2024 р.

Колишній поліцейський із Чечні Темірлан Ескерханов, якого засудили на 14 років за вбивство російського політика, підписав контракт і воює в Україні.

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Засуджені у справді про вбивство Нємцова у залі суду, 2016 рік
Засуджені у справді про вбивство Бориса Нємцова у залі судуФото: Reuters/M.Zmeyev

Колишній поліцейський із Чечні Темірлан Ескерханов підписав контракт із міноборони РФ, його помилували і він бере участь у бойових діях в Україні. Про це написало Радіо Свобода з посиланням на офіційні російські ЗМІ у п'ятницю, 9 серпня.

Ескерханова було засуджено до 14 років колонії суворого режиму у справі про вбивство Бориса Нємцова. За версією слідства, він збирав інформацію про політика, возив учасників злочину автомобілем і допомагав їм сховатися після злочину.

У травні цього року чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв повідомив із посиланням на неназване джерело, що на фронт мали поїхати Анзор і Шадід Губашеви, засуджені до 19 і 14 років позбавлення волі, відповідно, за вбивство Бориса Нємцова. За даними співрозмовника російської агенції ТАСС у правоохоронних органах, решта співучасників вбивства Нємцова наразі перебувають в колонії і укладати контракт для участі у СВО бажання не виявили.

Борис Нємцов був убитий увечері 27 лютого 2015 року пострілами в спину на Великому Москворецькому мосту біля Кремля. У липні 2017 року Московський окружний військовий суд засудив оголошених ним виконавців вбивства - Заура Дадаева, Анзора і Шадіда Губашевих, Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаева - до позбавлення волі на терміни від 11 до 20 років. Замовники вбивства досі не встановлені.

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