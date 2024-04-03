Москва заявляє про зростання числа охочих стати військовими

За твердженням міноборони РФ, лише за останні 10 днів контракт для участі у війні проти України уклали близько 16 тисяч росіян. Мотивація більшості, за версією відомства, - нібито помста за теракт у Підмосков'ї.

У Москві та інших містах РФ спостерігається збільшення кількості охочих вступити до лав російських збройних сил на службу за контрактом, стверджує міністерство оборони РФ.

Як заявляється у повідомленні відомства у середу, 3 квітня, від початку 2024 року контракт з російською армією підписали понад 100 тисяч людей. Водночас за останні півтора тижні у пунктах відбору нібито спостерігається суттєвий приріст охочих приєднатися до війська, аби "взяти участь у спеціальній військовій операції" - так в РФ називають війну, роз'язану проти України.

"Щодня до пунктів відбору на контракт по всій країні приходять до 1700 осіб для вступу на військову службу. Загалом же за останні 10 днів уклали контракти для участі в спеціальній військовій операції близько 16 тисяч громадян", - стверджують в російському відомстві.

Як заявляють в міноборони РФ, більшість рекрутерів, з якими проводили співбесіди за останній тиждень, обґрунтовують своє рішення нібито бажанням "помститися за загиблих" у теракті в підмосковному "Крокус Сіті Холлі" 22 березня.

З 1 квітня у Росії також почався весняний призов на строкову службу. В міноборони РФ завепняли, що строковиків не залучатимуть до участі у війні проти України.

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РФ не полишає спроб пов'язати теракт з Україною

Нагадаємо, внаслідок нападу на "Крокус Сіті Холл" загинули 143 людини, ще понад 180 постраждали. Відповідальність за теракт у Підмосков'ї взяв на себе афганський підрозділ терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) "Вілаят Хорасан". Президент РФ Володимир Путін визнав, що напад був "скоєний руками радикальних ісламістів", однак додав, що Кремль "цікавить, хто замовник". Більшу частину свого виступу на спеціальній нараді Путін присвітив спробам якимось чином пов'язати теракт з Україною та закидам проти країн Заходу.

Згодом російське МЗС виступило з заявою, в якій знову йдеться про нібито причетність України до теракту в "Крокус Сіті Холлі". Також в заяві згадується загибель доньки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна Дар'ї та блогера-пропагандиста Максима Фоміна (Владлєна Татарського), замах на пропагандиста Захара Прилєпіна, підрив Кримського мосту та рейди "Російського добровольчого корпусу" (РДК). В російському відомстві вимагають від українскої влади заарештувати очільника СБУ Василя Малюка, "який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації". У СБУ назвали цю вимогу "нікчемною".

Україна заперечує будь-яку причетність до теракту в "Крокус Сіті Холлі", що підтверджують також західні країни, зокрема США, Великобританія та Німеччина.

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