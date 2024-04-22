Замість Гуменюк: у Сил оборони Півдня тепер новий речник

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук тепер очолюватиме пресцентр Сил оборони Півдня. Раніше журналісти домоглися звільнення з цієї посади Наталі Гуменюк.

Пресофіцером Сил оборони Півдня став Дмитро Плетенчук - речник Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

"Починаючи з сьогоднішнього дня приступаю до виконання обов'язків начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України", - сказав Плетенчук у понеділок, 22 квітня, державній інформаційній агенції "Укрінформ ".

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Звільнення Наталі Гуменюк

Раніше пресцентр оперативного командування (ОК) "Південь" очолювала Наталя Гуменюк, яку звільнили з посади 19 квітня.

Її звільненню передувало звернення майже 160 представників українських та іноземних засобів масової інформації до міністра оборони України Рустема Умєрова, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника генштабу Анатолія Баргилевича з вимогою усунути Гуменюк від керування комунікаціями, замінивши її "компетентнішою особою".

За словами журналістів, вона перешкоджала їхній діяльності на напрямку. Сама Гуменюк назвала закиди медійників безпідставними.

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