В Україні легалізували медичний канабіс: як це працюватиме

Придбати ліки з медичного канабісу можна лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу, пояснили в МОЗ.

В Україні у п'ятницю, 16 серпня, набув чинності закон, який врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. "Найголовніші зміни, які впроваджені, - дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною - тепер дозволений, але з певними обмеженнями", - зазначили у міністерстві охорони здоров'я України.

У МОЗі наголосили, що ліки з медичного канабісу будуть виготовлятися в умовах аптеки та призначатися за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції, які погано переносяться.

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"Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу. Очікується, що лікарські засоби з медичного канабісу будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст", - йдеться у повідомленні.

Людям, які в'їжджають або виїжджають з України або прямують транзитом її територією, закон дозволяє мати при собі лікарські засоби на основі медичного канабісу для власного використання в обсязі, що не перевищує обсяг, визначений рецептом лікаря, додають у МОЗі. "У законі йдеться лише про медичне, а не рекреаційне використання ліків на основі канабісу", - наголосили в міністерстві.

Як регулюватиметься обіг медичного канабісу

Для забезпечення вирощування медичного канабісу в Україні вже розроблені ліцензійні умови, які незабаром розгляне Кабмін, повідомили у міністерстві. Також під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель від імпорту або вирощування до відпуску пацієнту в аптеці.

У відомстві нагадують, що законом визначено вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) у висушеній соломі медичних конопель, який має дорівнювати або перевищувати 0,3 відсотка.

"Лабораторні дослідження медичного канабісу на вміст ТГК будуть здійснюватися виключно в державних лабораторіях, а зразки рослин відбиратимуться за участі Національної поліції, що забезпечить чіткий державний контроль за недопущенням незаконного обігу наркотичних речовин", - зазначили у міністерстві.

Додатковими елементами контролю з боку держави стане супровід державною охороною перевезень медичного канабісу та ліків з нього.

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Прозорість та контроль обігу ліків з медичного канабісу буде забезпечувати електронна система, яка має запрацювати восени цього року, кажуть у МОЗ. "Кожна операція з медичним канабісом повинна бути зареєстрована в електронній системі упродовж наступного дня після її здійснення", - повідомили в міністерстві.

До електронної системи мають вносити інформацію про виробництво насіння медичного канабісу, посів, клонування, посадку рослин, відправлення зразків на лабораторне дослідження, збір рослин, перевезення, купівлю, виготовлення ліків, знищення відходів, відпуск в аптеці тощо. Обліку підлягатиме насіння, садивний матеріал, рослини, внутрішньоаптечні заготовки, ліки, відходи тощо, додає МОЗ.

Також закон дозволяє імпорт рослинної субстанції канабісу, з якої можна виготовити ліки в аптеці. Для ввезення в Україну сировини ліцензований імпортер повинен отримати в Держлікслужбі відповідний дозвіл та не перевищувати встановлені державою квоти.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу у другому читанні у грудні 2023 року. До цього рішення українських парламент йшов три роки.