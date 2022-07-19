За крісло Джонсона продовжують змагатися троє кандидатів

За посаду лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра Великобританії продовжують боротися троє кандидатів. За підсумками четвертого туру голосування, який відбувся у вівторок, 19 липня, лідером залишається колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак, який пішов у відставку минулого тижня, повідомляє агенція AFP.

Йому вдалося заручитися підтримкою 118 депутатів. Інші кандидати - молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт та міністерка закордонних справ Лізз Трасс з 92 та 86 голосами відповідно.

На відміну від виборів 2019 року, коли очевидним фаворитом був Борис Джонсон, цього разу результат голосування передбачити складно, пише AFP.

Глава МЗС Великобританії Лізз Трасс

Надії на підтримку України

Нинішня глава британського МЗС Лізз Трасс виражала найбільшу підтримку Україні після початку повномасштабної російської війни серед решти кандидатів. Вона обіцяє збільшити оборонний бюджет країни до 3% ВВП до 2030 року.

Трасс також єдина серед претендентів на крісло Джонсона, хто висловив готовність готовність зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у разі обрання прем'єр-міністром. У відповідь на це запитання під час одного з попередніх турів голосування Сунак сказав: "Ні. Я взагалі-то вийшов із зустрічі G20 через російського міністра". Молодша міністерка з торгівельної політики Пенні Мордонт відповіла: "Не за нинішніх обставин".

Це передостанній тур голосування. Фінальний тур відбудеться 20 липня. За його результатами має залишитись два кандидати, після чого всі члени Консервативної партії зможуть проголосувати за нового лідера.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що йде у відставку з посади лідера Консервативної партії, а отже, й з посади прем'єр-міністра Великобританії. Він продовжить виконувати ці обов'язки до обрання нового лідера.

Джонсон вважався одним із найактивніших прихильників України на Заході. З початку повномасштабної війни Росії проти України він двічі відвідав Київ.