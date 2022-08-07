З України вирушать ще чотири судна із сільгосппродукцією

Спільний координаційний центр ООН із вивезення морем української сільгосппродукції, до якого входять представники України, Туреччини, Росії та ООН, видав чотирьом суднам із продовольством дозвіл на вихід із українських портів. Про це міністерство оборони Туреччини повідомило у суботу, 6 серпня.

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Вихід суден із українських портів запланований на 7 серпня. Один суховантаж вирушить з Одеси, три - з Чорноморська. Як уточнюють агенції з посиланням на заяву ООН ідеться про суховантажне судно MV GLORY з 66 тисячами тонн кукурудзи, яке прямуватиме до Стамбула, MV STAR HELENA з 45 тисячами тонн борошна - до Китаю, MV RIVA WIND з 44 тисячами тонн кукурудзи - в Іскендеруні на півдні Туреччини, а MV MUSTAFA NECATI з 6 тисячами тонн соняшникової олії - в італійський порт Монополі.

Київ: "Зерновий коридор" з України запрацював

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі за посередництва ООН та Туреччини підписано угоду між Росією та Україною, метою якої є припинення блокади українських портів та відкриття коридору для вивезення зерна. Експорт відбуватиметься з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

"Можемо констатувати, що завдяки зусиллям президента України, Збройних сил, міністерства інфраструктури, а також наших партнерів з ООН та Туреччини запрацював "зерновий коридор" на захід та вихід у портах України", - зазначив 6 серпня міністр інфраструктури країни Олександр Кубраков.

У міністерстві уточнили, що наступного тижня розпочнеться експорт української сільгосппродукції з Південного. Робочий коридор із трьома портами "дозволить протягом місяця експортувати 3 мільйони тонн української агропродукції", повідомили у відомстві.

Перші судна із зерном прибувають у Стамбул

Напередодні в Україну прибуло перше з початку війни вантажне іноземне судно, яке завантажить українське зерно. Суховантаж Fulmar S під прапором Барбадосу пришвартувався в порту Чорноморська.

Першим у рамках підписаної угоди 1 серпня з Одеси вийшло завантажене кукурудзою суховантажне судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне, яке прямує до Лівану. 2 серпня судно прибуло до Стамбула, де пройшло огляд.

5 серпня з України вирушили ще три суховантажні кораблі. Опівдні 6 серпня перший із них прибув до Стамбула. Судно Navistar під прапором Панами прямує до Ірландії та перевозить 33 тисячі тонн кукурудзи. Очікується прибуття до Стамбула ще двох суден: Rojen під прапором Мальти та Polarnet під прапором Туреччини. Polarnet вийшов 5 серпня з Чорноморська і везе 12 тисяч тонн кукурудзи до турецького порту Карасу, Rojen завантажений 13 тисячами тонн кукурудзи і прямує до британського Тиспорту.