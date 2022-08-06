 В український порт зайшло перше судно з початку війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2022

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Новини

В український порт зайшло перше судно з початку війни

Міністр інфраструктури вважає це важливим сигналом для бізнесу щодо можливості повертатися в українські порти. Україна розраховує збільшити перевалку вантажів сільгосппродукції і відкрити нові порти.

Судно Navi Star з вантажем української кукурудзи виходить з Одеси 5 серпня

Судно Navi Star з вантажем української кукурудзи виходить з Одеси 5 серпня

В український порт у суботу, 6 серпня, уперше від початку повномасштабного вторгнення Росії прибуло судно під завантаження на експорт. "Ми уже можемо констатувати, що завдяки зусиллям президента України, ЗСУ, Міністерства інфраструктури та наших партнерів - ООН та Туреччини - "зерновий коридор" запрацював на вихід і на вхід до портів України", - прокоментував у Facebook цю подію міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він додав, що ця подія є важливим сигналом для ринку -підписані у Стамбулі 22 липня угодищодо експорту зерна працюють, а "зерновий ініціатива - це безпечна і головне вигідна бізнес можливість для судновласників повернутися в українські порти".

Балкер FULMAR S під прапором Барбадосу, який прибув у Чорноморськ, 5 серпня пройшов перевірку представників Спільного координаційного центру. За словами посла України в Туреччині Василя Боднара, в Чорноморську судно візьме на борт вантаж зерна, повідомляє Укрінформ.

Україна хоче відкрити порт Миколаєва

За словами Олександра Кубракова, Україна планує уже за два тижні приймати щонайменше три-п'ять суден на добу. "Наша мета - вихід на місячний обсяг перевалки в портах Великої Одеси в 3 млн тонн сільськогосподарської продукції", - зазначив він.

Наступного тижня до "зернової ініціативи" має приєднатися найбільший порт України - "Південний". "На тактичних кроках ми не зупиняємось і в перспективі плануємо розпочати переговори з ООН та Туреччини щодо розповсюдження ініціативи на інші порти, зокрема, Миколаївський", - повідомив міністр.

Також Україна активно нарощуватиме перевалку в Дунайських портах.

Кораблі з українським зерном продовжують прибувати в Стамбул

Тим часом, суботу в Стамбул прибули два судна с вантажем кукурудзи зі складу "зернового каравану" з трьох кораблів, які вийшли 5 серпня з українських портів, повідомило міністерство оборони Туреччини в Twitter. Судно Navi Star під прапором Панами, яке перевозить 33 тисячі тонн кукурудзи і прямує до Ірландії, вже проходить перевірку біля Стамбула, пише агенція dpa.

Інше судно, Rojen, з 13 тисячами тонн кукурудзи, призначене для Великобританії, також прибуло до Стамбула та буде окремо проходити перевірку в неділю, 7 серпня. Коли очікується прибуття і перевірка третього судна, Polarnet, яке везе 12 тисяч тонн кукурудзи до турецького порту - не уточнюється.

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