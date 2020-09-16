З німцем на борту: космічний корабель Crew Dragon-3 стартував до МКС

Космічний корабель Crew Dragon-3 американської компанії Ілона Маска SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував до Міжнародної космічної станції (МКС). Про це у четвер, 11 листопада, повідомили у пресслужбі Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Запуск із використанням важкої ракети-носія Falcon 9 здійснено 10 листопада о 21:03 за часом Східного узбережжя США зі стартового майданчика 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал, що у штаті Флорида.

До екіпажу Crew Dragon-3 входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, а також астронавт Європейського космічного агентства (ESA) німець Маттіас Маурер (Matthias Maurer). Вони працюватимуть на станції шість місяців - до квітня 2022 року.

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У ніч на 9 листопада на Землю після відстиковки від МКС повернувся екіпаж корабля Crew Dragon-2 - астронавти NASA Меган Макартур та Шейн Кімбро, астронавт ESA Томас Песке та японський астронавт Акіхіко Хосіде. Вони провели на орбіті 199 днів.

Німці у космосі

51-річний Маттіас Маурер є 12-м німцем, який здійснить космічний політ, четвертим німцем, який побував на МКС, і першим німцем, якого туди доставить Crew Dragon. Маурер з федеральної землі Саар є вченим-конструктором.

Досі Німеччина відправляла до космосу лише чоловіків. Але наприкінці березня ESA відкрило набір для нової програми підготовки астронавтів для польотів до МКС, наголосивши на різноманітності. Взяти участь у конкурсі тепер змогли і жінки. Причому, як показали відбіркові конкурси, які вже кілька років проводяться в Німеччині в рамках спеціально створеної ініціативи Astronautin, у ФРН є безліч гідних кандидатів в астронавти серед жінок.