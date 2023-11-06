З моря - у космос. Навіщо ФРН будує плавучий космодром

Німеччина з 2024 року має намір запускати ракети на орбіту з власного космодрому в Північному морі. Вона хоче зміцнити позиції космічної держави на тлі зростання конкуренції в галузі.

Дані з супутників стають дедалі важливішими в різних сферах економіки, наприклад, у створенні безпілотних автомобілів, оскільки можуть зробити ефективнішим і виробництво, і логістику. Останніми роками міжнародне суперництво за освоєння космосу набуло інших масштабів.

Такі приватні компанії, як Space X, з їхньою величезною кількістю супутників і ракет стають небезпечними конкурентами для космічних держав. На цьому тлі Німеччина також прагне поліпшити свої позиції завдяки будівництву власного космодрому морського базування.

Яким буде німецький космодром?

У Німеччині не буде космодрому на кшталт Cape Canaveral у США або Байконура в Казахстані. Планується, що ФРН побудує плавучий космодром - спеціальний корабель у Північному морі з установкою для запуску ракет і штучних супутників у космос.

Перший запуск із німецького плавучого космодрому планують вже на квітень 2024 року. Старт ракети нідерландської фірми T-Minus здійснять з мобільної смарт-платформи German - Offshore Spaceport Alliance (GOSA). Одним із засновників у консорціумі Spaceport Alliance є бременська аерокосмічна компанія OHB.

Як повідомило Федеральне об'єднання німецької промисловості (BDI) на Міжнародному конгресі астронавтики в Берліні, плавучий космодром розташовуватиметься у виключній економічній зоні Німеччини за 350 км від узбережжя Північного моря. Кожен запуск ракети або супутника на навколоземну орбіту здійснюватиметься під контролем: під супроводом інспекційного судна і багатофункціонального центру Mission Control Center у Бремені. Плавучий космодром "припишуть" до порту Бремерхафена.

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У чому мета місії?

У майбутньому з цієї мобільної платформи в Північному морі планується здійснювати запуски "мікролаунчерів" - європейських мініракет, які можуть доставляти на навколоземну орбіту до однієї тонни вантажу. Протягом двох тижнів тестової фази заплановано старт до чотирьох ракет максимально завдовжки до семи метрів і висотою польоту до 50 км. З такою ініціативою BDI виступило ще чотири роки тому.

У дедалі більшій комерціалізації космічних польотів, так званій New Space, є величезні шанси для Німеччини як промислово розвиненої країни. На цьому тлі з'явилася, зокрема, ідея про створення плавучого космодрому для запуску мініракет.

Реалізація цих планів може принести мільярдну вигоду. Завдяки New Space можна істотно скоротити величезні витрати, пов'язані з ракетами-носіями. Згідно з дослідженням BDI і фірми стратегічного консалтингу Roland Berger, аерокосмічний ринок до 2040 року щорічно зростатиме на 7,4 відсотка до позначки в 1,25 трильйона доларів.

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Навіщо Німеччині свій космодром?

"Стає дедалі більше сфер, у яких діє гасло: хто не перебуває серед перших у космосі, не може бути лідером щодо технологій на землі", - пояснює глава BDI Зіґфрід Руссвурм (Siegfried Russwurm). Плавучий космодром, за його словами, стане гарною допомогою за зростання попиту на ринку комерційних мінісупутників. Німеччина повинна мати незалежний доступ до космосу, що є і важливим фактором для гарантування безпеки, вважає Руссвурм. Зараз ФРН, як висловився глава BDI, перебуває в "небезпечній залежності" в питанні космічної інфраструктури та доступу на орбіту.

"У нинішньому десятилітті буде запущено вчетверо більше супутників, ніж у попередньому. Це веде до нестачі космодромів для їхнього запуску", - констатує Сабіне фон дер Рекке (Sabine von der Recke), членкиня правління GOSA. Тому, додає Рекке, старт плавучої платформи для запуску супутників і ракет відіграє велику роль для розвитку європейської аерокосмічної інфраструктури.

Уряд ФРН до 2025 року хоче надати для розвитку та створення відповідної інфраструктури два мільйони євро. Але BDI вимагає від влади більшої підтримки. Нещодавно уряд представив нову стратегію з освоєння космосу, яка спричинила невдоволення фахівців галузі. Федеральне об'єднання повітряної та космічної індустрії розкритикувало плани зі скорочення бюджету на космічні польоти.

На думку BDI, це загрожує збільшенням відставання Німеччини від США або Китаю в цій галузі. За даними Анни Крістманн (Anna Chistmann), координаторки німецького уряду з питань повітряних і космічних польотів, замість цього Берлін планує збільшити фінансування Європейського космічного агентства (ESA).