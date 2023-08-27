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Кількість супутників Starlink на орбіті перевищила 5000

Віолетта Чайковська
27 серпня 2023 р.

SpaceX запустила ще 22 інтернет-супутники. Загальна кількість "старлінків" на орбіті Землі перевищила п'ять тисяч.

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Ілюстрація "старлінків" над Землею
Ілюстрація "старлінків" над ЗемлеюФото: Science Photo Library/imago images

Американська компанія SpaceX запустила в ніч на неділю, 27 серпня, на низьку навколоземну орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink

22 міні-супутники доствила туди ракета-носій Falcon 9. 

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Знакова місія для SpaceX

Спеціалізоване видання Space називає нинішню місію знаковою для SpaceX, оскільки загальна кількість виведених на орбіту "старлінків" перевищила п'ять тисяч одиниць.

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