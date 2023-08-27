ТехнологіїСполучені Штати Америки
Кількість супутників Starlink на орбіті перевищила 5000
27 серпня 2023 р.
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Американська компанія SpaceX запустила в ніч на неділю, 27 серпня, на низьку навколоземну орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.
22 міні-супутники доствила туди ракета-носій Falcon 9.
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Знакова місія для SpaceX
Спеціалізоване видання Space називає нинішню місію знаковою для SpaceX, оскільки загальна кількість виведених на орбіту "старлінків" перевищила п'ять тисяч одиниць.
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