ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали відкрити школи в Україні

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) а також українські міністерства освіти і науки та охорони здоров'я закликали органи місцевої влади не закривати школи в умовах пандемії COVID-19.

У їх спільній публічній заяві від п'ятниці, 19 листопада, зазначається: в Україні через карантин закриті для стаціонарного навчання 35 відсотків закладів загальної середньої освіти. При цьому 96 відсотків освітян вже отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусної хвороби.

"Нині Україна переживає вищий рівень розповсюдження COVID-19, ніж будь-коли раніше. Втім інтереси дитини мають бути керівними при прийнятті будь-яких рішень, включаючи доступ до освіти та шкіл", - зауважив голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

На думку представника фонду ООН, школи мають закриватися на карантин в останню чергу і відкриватися найпершими.

"Школи - не основні переносники вірусу"

"Згідно з міжнародними дослідженнями, початкові та середні школи не є одними з основних переносників вірусу. А ризиками передачі COVID-19 у школах можна керувати за допомогою відповідних стратегій та заходів", - йдеться у повідомленні.

За словами голови Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта, "критичним кроком" для захисту учителів та учнів має бути вакцинація.

Наразі в Україні дозволено робити щеплення від коронавірусу дітям від 12 до 17 років, рекомендована для цього вакцина - Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Також в Україні запровадили обов'язкову вакцинацію для низки працівників. Освітяни потрапили до цього переліку одними з найперших. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, нещеплених педагогів почали відсторонювати від роботи з початку листопада. Як повідомило МОН у відповідь на запит видання "Українська правда", станом на 18 листопада від роботи відсторонили 3,4 тисячі педагогів по всій країні, що становить близько 3 відсотків від загальної кількості працівників освітніх закладів.

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Школи в Україні закривають, якщо регіон потрапляє до так званої "червоної зони" і у ста відсотків працівників немає повної вакцинації. При цьому, місцева влада у різних областях подекуди додатково оголосила шкільні канікули або запровадила дистанційне навчання до покращення епідеміологічної ситуації.