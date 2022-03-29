Єврокомісарка: Біженцям з України слід забезпечити повну медичну допомогу

Біженцям з України варто забезпечити не лише невідкладну, але також і первинну медичну допомогу. До цього міністрів охорони здоров'я країн Європейського Союзу закликала єврокомісарка з питань здоров'я Стелла Киріакідес під час засідання Ради Євросоюзу в Брюсселі у вівторок, 29 березня, повідомляє кореспондент DW.

"Ми повинні забезпечити, щоб усі напрями були покритими - не лише невідкладна допомога, але також і первинна медична допомога", - зазначила вона під час пресконференції за підсумками Ради ЄС.

Директива про тимчасовий захист у Євросоюзі, дію якої активували для людей з України, які рятуються від війни, передбачає покриття лише невідкладної допомоги.

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Киріакідес також закликала підтримати системи охорони здоров'я тих країн ЄС, які прийняли найбільше українських біженців. Зокрема, йдеться про транспортування хворих із країн, які межують з Україною, в інші куточки Євросоюзу. Аби це прискорити, Єврокомісія працює з державами об'єднання та Всесвітньою організацією охорони здоров'я над створенням "тріаж-хабів" прямо поряд з кордонами з Україною, де будуть оцінювати медичні потреби пацієнтів, а також визначати, де є місце для їхнього прийому, додала єврокомісарка.

"Також важливо зосередитися на психічному здоров'ї, психологічному впливі та наслідках російської війни", - зазначила Киріакідес. За її словами, ЄС виділить Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та неурядовим організаціям гроші на психологічну допомогу українцям.

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ЄС надасть вакцини для України та українських біженців

"Ми також повинні приділити увагу низькому рівню вакцинації від таких хвороб, як туберкульоз, поліомієліт і кір. Це особливо важливо для дітей", - наголосила Киріакідес. Вона повідомила, що вдалося домовитися про 200 тисяч доз вакцин від дифтерії та правця від компанії Sanofi для України та ще 70 тисяч доз, які поставлять до Чехії, Словаччини та Молдови.

Єврокомісарка попросила міністрів охорони здоров'я країн ЄС приділити окрему увагу й медичним потребам жінок з України, які рятуються від війни в Євросоюзі.