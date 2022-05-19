Євродепутати закликали до списання боргів України

Європарламент ухвалив резолюцію, де закликає ЄС посилити санкції щодо Росії за її війну проти України, а також конфіскувати заморожені активи російських олігархів.

Європарламент закликав конфіскувати заморожені в ЄС активи російських олігархів і запровадити санкції проти європейців, які досі перебувають у складі рад великих російських держкомпаній. Про це йдеться у резолюції щодо соціальних і економічних наслідках для ЄС російської війни проти України, ухваленій на пленарному засіданні в Брюсселі у четвер, 19 травня. Євродепутати голосували підняттям рук, тому точна кількість голосів невідома, повідомляє кореспондент DW.

Заклики до конфіскації активів російських олігархів

У резолюції зазначається, що російська військова агресія проти України та запроваджені через неї санкції впливають на економічне відновлення ЄС після пандемії. При цьому євродепутати наголосили, що "демократія та свобода не можуть виражатися у грошовому еквіваленті чи соціальному комфорті", і висловили солідарність з Україною. Резолюція закликає до списання боргів України, а також просить Євросоюз вести роботу над трастовим фондом солідарності для країни.

У резолюції говориться, що наявних фінансових програм ЄС може виявитися недостатньо для протистояння наслідкам війни. Серед іншого, євродепутати пропонують створити фонд для стратегічної автономії Європи, з якого має фінансуватися транскордонна енергетична інфраструктура та відновлювана енергетика. Європарламент виступив також за конфіскацію заморожених активів російських олігархів, "у відповідності до законодавства ЄС". Нагадаємо, що зараз у Єврокомісії поки лише працюють над правовими можливостями такої конфіскації.

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Санкції проти Шредера та списку Навального

Європарламент вважає, що Раді ЄС слід "невідкладно" ухвалити шостий пакет санкцій с забороною імпорту нафти з РФ. Він також закликає запровадити негайне ембарго на російські газ, нафту, вугілля та ядерне паливо, а також цілковито відмовитися не лише від другого, але й першого "Північного потоку".

Шредера та Путіна вважають друзями

Резолюція закликає розширити персональні санкції ЄС, спираючись на список з 6000 осіб, складений фондом Олексія Навального.

"Європарламент відзначає, що такі колишні політики, як Еско Ахо, Франсуа Фійон і Вольфґанґ Шюссель нещодавно пішли зі своїх посад у російських компаніях, і наполегливо вимагає, щоб інші, такі як Карін Кнайссль і Ґергард Шредер, зробили те саме; та закликає Раду ЄС розширити список осіб під санкціями ЄС на європейських членів рад великих російських компаній і політиків, які продовжують отримувати російські гроші", - зазначається у резолюції.

Щоправда, у Європарламенті не уточнили, яким чином пропонують запровадити санкції проти громадян країн ЄС, адже обмежувальні заходи є інструментом виключно зовнішньої політики Євросоюзу.

Ексканцлер Німеччини Ґергард Шредер, як відомо, очолює раду директорів "Роснефти".