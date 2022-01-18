 Євродепутати хочуть відвідати Україну з місією через війська РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2022

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Новини

Євродепутати хочуть відвідати Україну з місією через війська РФ

Дев'ять євродепутатів хочуть наприкінці січня - на початку лютого відвідати Україну, щоби продемонструвати українцям солідарність та підтвердити єдність ЄС через можливість агресії з боку Росії.

Російський військовий у Ростовській області, неподалік українського кордону

Російський військовий у Ростовській області, неподалік українського кордону

Через нарощування Росією своїх військ біля кордонів України євродепутати з комітету з закордонних справ і з підкомітету з безпеки і оборони Європейського парламенту хочуть відвідати Україну з місією зі збирання фактів. Листа з проханням дозволити таку місію надіслали у вівторок, 18 січня, новообраній президентці Європарламенту Роберті Мецолі голова комітету німець Девід Макаллістер (David McAllister) і керівниця підкомітету Наталі Луазо з Франції. Копію цього листа DW має у своєму розпорядженні.

До місії, крім Макаллістера та Луазо, мають увійти ще сім євродепутатів. Вона запланована на 30 січня-2 лютого. Дозвіл на таку місію надає президія Європарламенту.

"Терміновість місії викликана нарощуванням Росією військ в Україні та довкола неї, яка триває, а також дестабілізаційним використанням гібридних атак на українські урядові інституції, включно з дезінформацією та кібератаками", - йдеться у листі. У ньому зазначається, що "ця атака на Україну також є атакою на Європейський Союз".

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Напередодні під час слухань у Страсбурзі як євродепутати, так і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосили, що ЄС повинен бути єдиним "у засудженні залякування Росією України та перед лицем спроб Росії підірвати європейську безпеку і демократію", йдеться у листі. "Європарламент має ключову роль як у демонструванні нашої єдності перед лицем російської агресії, так і для того, аби донести нашу підтримку для найпотужнішої відповіді, якщо Росія вдасться до військових кроків проти України", - додали Макаллістер і Луазо. На їхню думку, місія також продемонструє громадянам України солідарність Євросоюзу "в ці непевні часи".

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