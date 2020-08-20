ЄС вимагає закрити справу проти Координаційної ради опозиції в Білорусі

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив дії влади Білорусі проти опозиції. У зробленій у п'ятницю, 21 серпня, заяві Боррель наголосив, що ЄС засуджує вжиті владою Білорусі правові заходи проти опозиції, передає інформагенція AFP.

Тож Євросоюз вимагає припинити кримінальне провадження за фактом створення опозиційної Координаційної ради щодо мирної передачі влади в Білорусі, зазначив головний дипломат ЄС. Крім того, Жозеп Боррель звинуватив владу в Мінську в "залякуванні" її критиків, цитує AFP.

Раніше в ЄС наголосили, що очікують від влади Білорусі закриття кримінальної справи проти опозиціонерів та початку "діалогу" з опозицією з метою "знайти мирний вихід з нинішньої кризи".

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Як повідомлялося, напередодні генеральний прокурор Білорусі Олександр Конюк заявив про порушення кримінальної справи за фактом створення опозицією Координаційної ради щодо мирної передачі влади в Білорусі. Конюк звинуватив опозиціонерів у спробах "захоплення влади", а також в тому, що діяльність ради спрямована на "підрив національної безпеки Білорусі". У Генпрокуратурі Білорусі так само наголосили, що діяльність Координаційної ради є "неконституційною", а створення таких органів взагалі "законом не передбачено".

Нагадаємо, до президії Координаційної ради увійшли лауреатка Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, соратниця Світлани Тихановської, очільниця виборчого штабу колишнього банкіра Віктора Бабарика Марія Колесникова, юрист Максим Знак, міжнародна медіаторка Лілія Власова, представник страйкому Мінського тракторного заводу Сергій Дилевський, довірена особа Тихановскої Ольга Ковалькова, а також Павло Латушко - ексдиректор Купалівського театру, звільнений з цієї посади за його співчуття білоруській опозиції.

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Сам президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається проводити жодних переговорів з представниками опозиції. Утім, у Координаційній раді запевнили, що припиняти роботу не будуть. "Відмова Лукашенка від діалогу з радою ніяк не вплине на нашу роботу. Ми, власне, і не ставили за мету вести діалог з Лукашенком. Наше завдання - домогтися проведення чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також суспільного консенсусу. Тому, як працювали, так і будемо працювати", - сказав офіційний представник ради Антон Родненков, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Лукашенко, своєю чергою, наголосив, що не допустить повторного проведення виборів.

Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими, багаторічний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Днями Світлана Тихановська закликала європейських лідерів не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив після нещодавнього саміту глав держав та урядів ЄС, що підсумки виборів у Білорусі не будуть визнані. Водночас він запевнив, що ЄС невдовзі запровадить санкції проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію виборів.