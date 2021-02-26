ЄС відкликає свого посла на Кубі через критику ним санкцій США

Євросоюз відкликав свого посла у Гавані Альберто Наварро, після того, як він підписав звернення до президента США Джо Байдена з закликом зняти санкції з Куби, повідомляють інформаційні агенції у ніч на неділю, 28 лютого.
Раніше один з офіційних представників глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля повідомляв, що у Брюсселі Наварро має пояснити причини, що спонукали його поставити свій підпис під цим проханням.
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Відставки іспанця з поста посла Євросоюзу на Кубі зажадали 16 депутатів Європарламенту. "Ми вважаємо, що посол (Наварро. - Ред.) не гідний високої посади, яку обіймає і яка була йому довірена, і вимагаємо, щоб Ви негайно розпорядилися відправити його у відставку", - йдеться в спільному зверненні євродепутатів до Борреля.
Відкритий лист євродепутатів до Борреля, датований 24 лютого, опублікований 25 лютого в американському онлайн-виданні Politico.
Санкції США щодо Куби
Уперше США запровадили санкції щодо комуністичної Куби в 1960 році. З того часу ці обмеження кілька разів посилювалися і послаблялися.
Останнє посилення санкцій відносно Гавани уряд США здійснив 15 січня 2021 року, лише за п'ять днів до залишення посади тодішнім президентом країни Дональдом Трампом. Нові штрафні заходи мінфіну США торкнулися міністра внутрішніх справ Куби.
Кількома днями раніше адміністрація Трампа повернула Кубу в список країн, які, з точки зору Сполучених Штатів, спонсорують міжнародний тероризм.
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
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Фідель Кастро - життя і смерть останнього вождя
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Біля кубинського посольства у Берліні лежать квіти. Їх не дуже багато - Кастро дещо забули, а багато з його прихильників і самі розчарувались, постарішали чи пішли з життя. Прийшли лише найвитриваліші.
Автор: Дмитро Вачедін, Дмитро Прокопчук