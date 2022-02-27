ЄС постачає зброю Україні: що варто знати про це історичне рішення

Євросоюз профінансує надання Збройним силам України (ЗСУ) летальної зброї та нелетального устаткування на 500 мільйонів євро. Це рішення Ради ЄС одразу почали називати історичним і поворотним. Цього разу це не було жодним перебільшенням. Чому так і як працюватиме надання Євросоюзом зброї Україні, пояснює DW.

Війна Росії проти України змушує ЄС прощатися з політичними табу

В останні роки у Євросоюзі активно намагалися посилити свою роль як міжнародного гравця у питаннях оборони та безпеки. Для цього створили, серед іншого, європейський інструмент із підтримання миру (European Peace Facility, EPF). У 2021 році в його рамках виділили кілька сотень мільйонів євро для підтримки збройних сил низки країн, включно з Україною. Щоправда, у ЄС окремо наголошували, що ця допомога буде виключно нелетальною. Переважно йшлося про шпиталі, медичне обладнання, транспорт.

Жозеп Боррель

Але повномасштабна війна Росії проти України все змінила. "Це поворотний момент в історії європейської інтеграції. Бо досі вважалося, що Європейський Союз, як мирний, а не військовий союз, не може постачати зброю третій країні. Це те, що ми зараз робимо. Це ще одне табу, якого більше нема", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

27 лютого міністри закордонних справ країн ЄС вирішили профінансувати летальну зброю для України. І виділили на це рекордну для EPF суму. 450 мільйонів євро піде на летальну зброю та ще 50 мільйонів - на нелетальне устаткування та припаси. А наступного дня на відеоконференцію зібралися вже міністри оборони, які вирішували практичні питання, як ЗСУ отримуватимуть допомогу.

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Як ЄС надаватиме зброю Україні?

Сам Євросоюз, як організація, не має у своєму розпорядженні ні зброї ні припасів. Натомість це все є у держав Євросоюзу. Саме вони безпосередньо передаватимуть Україні зброю та припаси. Але у ЄС є гроші, і саме він платитиме за допомогу з бюджету EPF.

Це має як символічне, так і практичне значення. Символізм полягає в тому, що допомога в рамках інструменту з підтримки миру надходить фактично від імені всіх 27 держав ЄС. Адже поодинці багато країн об'єднання вже передали ЗСУ озброєння та устаткування. Практичне ж значення полягає в тому, що фінансування Євросоюзу дозволить їм надати додаткову підтримку, на яку у них просто може не бути грошей. При цьому Боррель повідомив, що держави ЄС мають намір посилити й двосторонню допомогу Україні.

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Яку саме зброю ЄС профінансує для України?

Євросоюз постачатиме ЗСУ ту зброю та припаси, про які просить уряд України. Для координації цього у Брюсселі створюють окремий координаційний центр. Його завданням буде зіставляти потреби України та можливості країн ЄС. Також центр координуватиме зусилля держав Євросоюзу, аби вони не дублювали одне одного.

Що саме постачатимуть Україні? Серед зброї Жозеп Боррель у своїх заявах називав артилерію, протитанкові системи, снаряди та набої, а також літаки. "Ми надамо навіть винищувачі", - заявив глава європейської дипломатії. За його словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив про винищувачі, якими можуть управляти українські пілоти. Найімовірніше, ідеться про МіГ-29 радянського виробництва. Вони стоять на озброєнні кількох країн Євросоюзу, зокрема Польщі та Болгарії. Водночас глава європейської дипломатії не відповів на запитання DW, чи є у планах надати Україні системи протиракетної оборони з огляду на обстріли Росією українських міст ракетами.

Серед нелетальних припасів, на які виділять 50 мільйонів євро, Боррель назвав бронежилети, шоломи, а також пальне для танків або літаків.

Коли Євросоюз почне постачання зброї України?

Рішення ЄС профінансувати зброю та устаткування для ЗСУ набуло чинності 28 лютого. Юридично воно діятиме 24 місяці, проте у Брюсселі хочуть, аби ЗСУ почали отримувати зброю та припаси якомога швидше. Для цього навіть дозволили ретроактивне застосування EPF для фінансування допомоги, яку держави ЄС вже надали з 1 січня цього року. Водночас саме виділення коштів має початися найближчими днями.

Як країни ЄС доставлятимуть зброю в Україну?

До початку Росією повномасштабної війни проти України, зброю доставляли літаками. Тепер цей шлях закритий. Однак поставки продовжилися - уже на другий день війни Варшава виділила Україні боєприпаси та привезла їх конвоєм вантажівок. Уряд Польщі запропонував, щоб ця країна стала хабом для доставки зброї та припасів. При цьому уряд Угорщини відмовився як надавати Україні летальну зброю, так і щоб цю допомогу доставляли її територією.

На запитання кореспондента DW, чи обговорювали міністри оборони, як безпечно доставити ЗСУ зброю та припаси за умов обстрілів України російськими ракетами з території Білорусі, Боррель відповів: "Це війна. Я не надам жодної інформації, якою би могла скористатися російська сторона".