ЄС надасть Україні летальну зброю - уперше за свою історію

У Євросоюзі мають намір надати Україні летальну зброю та інше устаткування для Збройних сил. ЄС іде уперше на такий крок у своїй історії. Про це у неділю, 27 лютого, заявили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент DW.

Заява прозвучала перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС - четвертим за цей тиждень. На ньому глави МЗС і планують ухвалити своє історичне рішення. Оскільки про нього оголосили публічно, це означає, що такий крок здобув підтримку всіх держав ЄС. На цей безпрецедентний крок ЄС іде через ведення Росією повномасштабної війни проти України.

"Уперше за весь час, Європейський Союз профінансує купівлю та доставку зброї та іншого устаткування країні, яка перебуває під атакою. Це поворотний момент", - зазначила фон дер Ляєн.

За словами Борреля, ціллю допомоги є "профінансувати поставки летальної зброї героїчній українській армії, котра люто протистоїть російським загарбникам, а також надати нагально необхідні нелетальні припаси, такі як пальне".

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Допомога ЗСУ буде надана у рамках нового інструменту ЄС з підтримки миру - European Peace Facility (EPF). Його запровадили лише минулого року. Тоді Євросоюз вирішив надати Збройним силам України допомоги на 31 мільйон євро. Ішлося, наприклад, про польові шпиталі та медичне обладнання. Однак надання зброї було виключено. Тепер же Україна отримає зброю. Євросоюз профінансує допомогу, а надавати її будуть уже конкретні держави-члени об'єднання.