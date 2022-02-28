У Харкові і Броварах щонайменше 10 загиблих від дій військ РФ

Російські війська здійснили в понеділок, 28 лютого, масований обстріл Харкова з реактивних систем залпового вогню "Град", повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Харків щойно масовано обстріляний з "Градів". Десятки загиблих і сотні поранених", - написав він на Facebook і додав відео обстрілу, зняте очевидцями.
Унаслідок обстрілу в Харкові загинули дев'ятеро людей. 37 поранені, серед них троє дітей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у відеозверненні в Telegram. "Вийшли люди, четверо людей, із бомбосховища набрати води, й загинули. Сім'я - двоє дорослих та троє дітей - живцем згоріли в машині", - сказав він.
Терехов зазначив, що Харків уперше пережив таке за свою історію - "снаряди потрапляли в житлові будинки, вбивши та скалічивши невинних мирних жителів". Міський голова повідомив, що в Харкові організовують великі логістичні склади, на яких збиратимуть харчі та роздаватимуть їх людям.
У Броварах окупантів немає - мер міста
На Бровари Київської області російські військові здійснили авіаналіт. Міський голова Ігор Сапожко повідомив у Facebook про одного загиблого і п'ятьох поранених.
Він також спростував інформацію деяких ЗМІ, наголосивши, що "окупантів у Броварах немає".
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Автор: Микола Пермяков