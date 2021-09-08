 ЄС подовжив персональні санкції проти РФ через її дії в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС подовжив персональні санкції проти РФ через її дії в Україні

Персональні санкції, запроваджені Євросоюзом за порушення Росією територіальної цілісності України, подовжено до 15 березня 2022 року.

ЄС знову подовжив персональні санкції проти Росії

Рада Євросоюзу у п'ятницю, 10 вересня, офіційно подовжила персональні санкції проти Росії, запроваджені 2014 року у відповідь на порушення нею територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції продовжені до 15 березня 2022 року, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Подовжені на пів року обмежувальні заходи спрямовані проти 177 фізичних та 48 юридичних осіб, яких у ЄС вважають причетними до підриву територіальної цілісності України.

Санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів особам і компаніям, що містяться у санкційному списку.

Вперше такі обмежувальні заходи за підрив територіальної цілісності України було застосовано 17 березня 2014 року. Крім них, також діють економічні санкції ЄС проти окремих секторів російської економіки - до 31 січня 2022 року, а також за анексію Криму - до 23 червня 2022 року.

Дивитись відео 11:32

Президент Литви про санкції проти Росії, Україну в НАТО і "Північний потік-2" (01.03.2021)

DW.COM

Кабмін України пропонує санкції щодо причетних до будівництва мосту в Крим

Запропонований Кабміном підсанкційний список містить 30 фізичних і юридичних осіб, причетних до спорудження Керченського мосту.  

Також за темою

23.12.2019, Russland: KERCH, CRIMEA, RUSSIA - DECEMBER 23, 2019: A railbus with Russia's President Vladimir Putin onboard travelling from Kerch Yuzhnaya. Novy Park station to Taman Passazhirskaya station over a road-rail bridge linking Crimea to mainland Russia. A direct train service between St Petersburg and Sevastopol and between Moscow and Simferopol will be launched on 23 and 24 December 2019 respectively; the train journey between St Petersburg and Sevastopol will last for 43 hours 30 min; train journey between Moscow and Simferopol will last for 33 hours. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Кабмін України пропонує санкції щодо причетних до будівництва мосту в Крим 08.09.2021

Запропонований Кабміном підсанкційний список містить 30 фізичних і юридичних осіб, причетних до спорудження Керченського мосту.

Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЄС засудив обшуки і затримання кримських татар 07.09.2021

У Брюсселі вважають затримання кримських татар у незаконно анексованому Росією Криму політично мотивованими та незаконними з точки зору міжнародного права.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attends the opening of the Rapid Trident – 2020 international military exercises in Lviv Region, Ukraine September 17, 2020. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

Реклама

Докладно

Біженці на вокзалі Мюнхена в 2015 році

Біженці у ФРН: де і як перебувають, які кошти отримують

Не лише Данія посилює законодавство щодо мігрантів. У ФРН також змінили низку правил щодо надання притулку.  

BdT Deutschland Nürnberg testet vollelektrisches Müllauto

Як комунальники в Німеччині переходять на водень (відео)

У Берліні з’явилися електричні сміттєвози на водні! Чим вони особливі і чи стане водень паливом майбутнього у ФРН?  