ЄС подовжив персональні санкції проти РФ через її дії в Україні

Рада Євросоюзу у п'ятницю, 10 вересня, офіційно подовжила персональні санкції проти Росії, запроваджені 2014 року у відповідь на порушення нею територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції продовжені до 15 березня 2022 року, повідомляється на сайті Ради ЄС.

Подовжені на пів року обмежувальні заходи спрямовані проти 177 фізичних та 48 юридичних осіб, яких у ЄС вважають причетними до підриву територіальної цілісності України.

Санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів особам і компаніям, що містяться у санкційному списку.

Вперше такі обмежувальні заходи за підрив територіальної цілісності України було застосовано 17 березня 2014 року. Крім них, також діють економічні санкції ЄС проти окремих секторів російської економіки - до 31 січня 2022 року, а також за анексію Криму - до 23 червня 2022 року.