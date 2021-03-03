ЄС подовжив персональні санкції проти Росії через Україну

Європейський Союз знову подовжив санкції проти 177 фізичних та 48 юридичних осіб за підрив територіальної цілісності України. Про це Рада ЄС повідомила у п'ятницю, 12 березня. Санкції продовжені на шість місяців - до 15 вересня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав подовження санкцій і зазначив, що вони мають зберігатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Санкції передбачають обмеження на поїздки, заморожування активів і заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів особам і компаніям, що містяться у санкційному списку. Вперше такі обмежувальні заходи за підрив територіальної цілісності України було застосовано 17 березня 2014 року. Крім них також діють економічні санкції ЄС проти окремих секторів російської економіки - до 31 липня, а також за анексію Криму - до 23 червня.