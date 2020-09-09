Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії ще на півроку

Рада Європейського Союзу продовжила персональні санкції проти осіб та організацій, які відповідальні за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців до 15 березня 2021 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у четвер, 10 вересня.

Ці обмежувальні заходи включають як обмеження подорожей, так і заморожування активів. Їх продовжать застосовувати до 175 осіб та 44 організацій.

Рада ЄС вперше запровадила ці індивідуальні санкції 17 березня 2014 року. Пізніше, як реакцію на події в Україні, ЄС запровадив економічні санкції стосовно певних секторів російської економіки. Вони діють до 31 січня 2021 року.

У Раді ЄС зазначили, що постійно переглядають і періодично оновлюють список осіб та організацій, що підпадають під дію санкцій.

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