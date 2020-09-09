 Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії ще на півроку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Євросоюз продовжив персональні санкції проти Росії ще на півроку

Рада ЄС ще на шість місяців продовжила персональні санкції проти осіб та організацій з Росії, які причетні до порушення територіальної цілісності України.

Рада ЄС продовжила персональні санкції проти Росії

Рада ЄС продовжила персональні санкції проти Росії

Рада Європейського Союзу продовжила персональні санкції проти осіб та організацій, які відповідальні за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців до 15 березня 2021 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у четвер, 10 вересня.

Ці обмежувальні заходи включають як обмеження подорожей, так і заморожування активів. Їх продовжать застосовувати до 175 осіб та 44 організацій.

Рада ЄС вперше запровадила ці індивідуальні санкції 17 березня 2014 року. Пізніше, як реакцію на події в Україні, ЄС запровадив економічні санкції стосовно певних секторів російської економіки. Вони діють до 31 січня 2021 року.

У Раді ЄС зазначили, що постійно переглядають і періодично оновлюють список осіб та організацій, що підпадають під дію санкцій.

Читайте також: ЄС уперше покарав Росію за хакерські атаки

Дивитись відео 03:08

Фактчек DW: Чи справді Крим, як стверджує Путін, "годував" Україну? (27.07.2020)

Дивитись відео 01:52

Дмитро Кулеба про міжнародну платформу щодо Криму (02.06.2020)

DW.COM

ЄС готовий до санкцій проти РФ через отруєння Навального

У Євросоюзі рішуче засудили замах на Олексія Навального та заявили про готовність запровадити через отруєння опозиціонера санкції проти Росії.  

Також за темою

Börse in Frankfurt Dax-Konzerne im Aufwind

Німецька економіка впорається з санкціями щодо РФ - дослідження 09.09.2020

Німецькі вчені вказують, що частка експорту з Німеччини в Росію знаходиться в діапазоні однозначних чисел і подальші санкції щодо РФ не сильно вдарили б по економіці ФРН.

Brüssel Belgien Josep Borrell

ЄС готовий до санкцій проти РФ через отруєння Навального 03.09.2020

У Євросоюзі рішуче засудили замах на Олексія Навального та заявили про готовність запровадити через отруєння опозиціонера санкції проти Росії.

Präsidialamt in Kiew

У Зеленського прокоментували санкції РФ проти українських парламентаріїв 05.09.2020

Задля економії часу владі Росії варто запровадити санкції відразу проти всіх парламентаріїв і навіть проти всіх громадян України, - так в Офісі президента України прокоментували розширення індивідуальних санкцій РФ.

Реклама

Докладно

Мітингарі у Білорусі переважно не носять маски

COVID-19 і протести: коли Лукашенка страшніший за пандемію

У Білорусі місяць не вщухають протести з вимогою нових виборів президента. Як це пов'язано з пандемією?  

Symbolbild Fleischindustrie Deutschland (picture-alliance/dpa/D. Maurer)

Африканську лихоманку виявили в Німеччині

Ця вірусна хвороба свиней не становить загрози для людини, однак може зашкодити Німеччині як експортеру м'яса.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  