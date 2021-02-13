МЗС України закликає світ посилити санкції проти РФ

Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликає міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію у зв'язку із сьомими роковинами початку збройної агресії Росії проти України. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС, опублікованій у п'ятницю, 19 лютого.

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"За сім років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад три тисячі цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває і кількість її жертв продовжує зростати щодня", - наголошують в МЗС України.

При цьому на тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини, нагадує українське зовнішньополітичне відомство.

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"У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу", - зазначили в МЗС.

У відомстві наголосили, що агресія РФ проти України кардинально змінила геополітичну ситуацію у Європі та в усьому світі.

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб змусити російську владу до деокупації захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в'язнів, виконання міжнародних судових рішень", - йдеться у повідомленні.