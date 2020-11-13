ЄС хоче розширити обмін даними для боротьби з тероризмом

Міністри внутрішніх справ держав Європейського Союзу на тлі нещодавніх терактів у Відні, Парижі і Ніцці мають намір посилити координацію дій у боротьбі з тероризмом шляхом подальшого розширення обміну даними.

"'Напади, свідками яких ми стали, і не лише за останні тижні, показали ступінь загрози, з якою ми стикаємося від усіх форм тероризму. Тільки разом ми зможемо зупинити терористів і їхніх посібників", - йдеться в заяві міністрів після відеоконференції, проведеної у п'ятницю, 13 листопада, передає агентство AP.

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У спільній заяві зазначається, що міністри сповнені рішучості "зробити з усіма наявними інструментами все, що можуть, щоб протистояти варварському терору".

Від мігрантів очікується активна інтеграція

За підсумками конференції міністри дійшли висновку, що ключову роль у соціальній згуртованості повинна відігравати успішна інтеграція. Від мігрантів очікується активна інтеграція при повазі і дотриманні загальних правил і цінностей ЄС як основи успішної інтеграції. Також країн ЄС мають намір обмежити небажаний іноземний вплив на національні цивільні та релігійні організації через непрозоре фінансування.

Безпека Шенгенської зони

Ще один важливий етап роботи - посилення безпеки Шенгенської зони. Зокрема, компетентним органам необхідно чітко знати, хто в'їжджає в Шенгенську зону і хто подорожує по ній. "Ми повинні ефективно контролювати наші зовнішні кордони, реєструвати в'їзд і виїзд з Шенгенської зони в цифровій формі і більш тісно співпрацювати з третіми країнами для боротьби з терористичними загрозами", - заявили міністри внутрішніх справ ЄС.

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"Ми хочемо посилити і розвинути варіанти заходів безпеки в Шенгенській зоні, а також інструменти для транскордонного співробітництва правоохоронних органів. Якщо ситуація вимагатиме цього у виняткових випадках, держави-члени зберігають право приймати рішення про відновлення і продовження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю відповідно до Шенгенського прикордонного кодексу", - йдеться в заяві глав МВС.

Спільна заява також вказує на необхідність вдосконалення європейського поліцейського партнерства, запобігання радикалізації - онлайн і офлайн, обміну інформацією про осіб, що представляють терористичну загрозу або загрозу насильницького екстремізму, запобігання проникненню в ЄС іноземних бойовиків-терористів, незалежно від того, є вони громадянами держави-члена Євросоюзу чи ні. Також, переконані міністри, слід забезпечити оновлення інформаційної архітектури, щоб кінцеві користувачі у всіх країнах ЄС могли всебічно застосовувати інформаційні системи і вводити в них високоякісні дані, а також захист громадських місць, в тому числі культових місць всіх конфесій.

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"Доступ компетентних відомств до цифрових даних, що мають вирішальне значення для запобігання і припинення терактів, повинен бути забезпечений і поліпшений", - зазначається в заяві.

Лідери ЄС обговорять пропозиції на саміті

Концепція забезпечення внутрішньої безпеки і поліцейського партнерства в рамках ЄС, за планами міністрів внутрішніх справ і юстиції країн ЄС, має бути розроблена вже до початку грудня. Лідери ЄС обговорять ці пропозиції на саміті, проведення якого заплановано на 10-11 грудня.