ЄС хоче розширити обмін даними для боротьби з тероризмом

Глави МВС країн ЄС домовилися посилити і покращити взаємний доступ до даних, що мають вирішальне значення для запобігання і припинення терактів.
Міністри внутрішніх справ держав Європейського Союзу на тлі нещодавніх терактів у Відні, Парижі і Ніцці мають намір посилити координацію дій у боротьбі з тероризмом шляхом подальшого розширення обміну даними.
"'Напади, свідками яких ми стали, і не лише за останні тижні, показали ступінь загрози, з якою ми стикаємося від усіх форм тероризму. Тільки разом ми зможемо зупинити терористів і їхніх посібників", - йдеться в заяві міністрів після відеоконференції, проведеної у п'ятницю, 13 листопада, передає агентство AP.
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У спільній заяві зазначається, що міністри сповнені рішучості "зробити з усіма наявними інструментами все, що можуть, щоб протистояти варварському терору".
За підсумками конференції міністри дійшли висновку, що ключову роль у соціальній згуртованості повинна відігравати успішна інтеграція. Від мігрантів очікується активна інтеграція при повазі і дотриманні загальних правил і цінностей ЄС як основи успішної інтеграції. Також країн ЄС мають намір обмежити небажаний іноземний вплив на національні цивільні та релігійні організації через непрозоре фінансування.
Ще один важливий етап роботи - посилення безпеки Шенгенської зони. Зокрема, компетентним органам необхідно чітко знати, хто в'їжджає в Шенгенську зону і хто подорожує по ній. "Ми повинні ефективно контролювати наші зовнішні кордони, реєструвати в'їзд і виїзд з Шенгенської зони в цифровій формі і більш тісно співпрацювати з третіми країнами для боротьби з терористичними загрозами", - заявили міністри внутрішніх справ ЄС.
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"Ми хочемо посилити і розвинути варіанти заходів безпеки в Шенгенській зоні, а також інструменти для транскордонного співробітництва правоохоронних органів. Якщо ситуація вимагатиме цього у виняткових випадках, держави-члени зберігають право приймати рішення про відновлення і продовження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю відповідно до Шенгенського прикордонного кодексу", - йдеться в заяві глав МВС.
Спільна заява також вказує на необхідність вдосконалення європейського поліцейського партнерства, запобігання радикалізації - онлайн і офлайн, обміну інформацією про осіб, що представляють терористичну загрозу або загрозу насильницького екстремізму, запобігання проникненню в ЄС іноземних бойовиків-терористів, незалежно від того, є вони громадянами держави-члена Євросоюзу чи ні. Також, переконані міністри, слід забезпечити оновлення інформаційної архітектури, щоб кінцеві користувачі у всіх країнах ЄС могли всебічно застосовувати інформаційні системи і вводити в них високоякісні дані, а також захист громадських місць, в тому числі культових місць всіх конфесій.
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"Доступ компетентних відомств до цифрових даних, що мають вирішальне значення для запобігання і припинення терактів, повинен бути забезпечений і поліпшений", - зазначається в заяві.
Концепція забезпечення внутрішньої безпеки і поліцейського партнерства в рамках ЄС, за планами міністрів внутрішніх справ і юстиції країн ЄС, має бути розроблена вже до початку грудня. Лідери ЄС обговорять ці пропозиції на саміті, проведення якого заплановано на 10-11 грудня.