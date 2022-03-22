ЄС і США засудили новий вирок Олексію Навальному

Євросоюз засудив винесення нового обвинувального вироку на дев'ять років позбавлення волі російському опозиціонеру Олексію Навальному та продовження його "політично мотивованого ув'язнення". Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, оприлюдненій у вівторок, 22 березня.

У документі також із "глибоким жалем" зазначається, що "судові слухання проходили фактично в закритому режимі", за межами Москви на території колонії, де Навальний уже відбуває термін за попереднім вироком. Це "відкриває можливості для фабрикації звинувачень та порушення права на захист обвинуваченого", наголошується у заяві Борреля.

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За його словами, репресії проти громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, журналістів і правозахисників, що здійснюються в Росії, "посилюються на тлі військової агресії Росії проти України, що триває", а уряд РФ "продовжує грубо ігнорувати" всі міжнародні зобов'язання з дотримання прав людини та основних свобод. ЄС знову закликає владу Росії негайно звільнити Олексія Навального, йдеться у заяві Жозепа Борреля.

Держдеп США: Ганебна спроба змусити Навального замовкнути

Розкритикували вирок й у Вашингтоні. Речник Державного департаменту США Нед Прайс у вівторок наголосив, що вирок опозиціонеру є "ганебним" та "черговою спробою примусити Навального замовкнути". Також, згідно із заявою речника Держдепу, цей вирок має на меті відволікти від "брутальної та невиправданої війни Кремля проти України".

Раніше у вівторок Лефортовський суд у Москві на виїзному засіданні засудив Навального до 9 років колонії та штрафу в 1,2 мільйона рублів, визнавши його винним у шахрайстві та неповазі до суду. Обвинувачення вимагало для опозиціонера 13 років колонії.

Олексія Навального було заарештовано 17 січня 2021 року, коли він повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". У лютому російський суд замінив політику умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, який він зараз відбуває в ІЧ-2 у Володимирській області.