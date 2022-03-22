 ЄС і США засудили новий вирок Олексію Навальному | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2022

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Новини

ЄС і США засудили новий вирок Олексію Навальному

Уряд РФ продовжує грубо ігнорувати всі міжнародні зобов'язання з дотримання прав людини, наголосив Жозеп Боррель. А у Держдепі вважають, що вироком Кремль намагається відволікти від війни в Україні.

Журналісти спостерігають за перебігом суду над Навальним

Журналісти спостерігають за перебігом суду над Навальним

Євросоюз засудив винесення нового обвинувального вироку на дев'ять років позбавлення волі російському опозиціонеру Олексію Навальному та продовження його "політично мотивованого ув'язнення". Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, оприлюдненій у вівторок, 22 березня.

У документі також із "глибоким жалем" зазначається, що "судові слухання проходили фактично в закритому режимі", за межами Москви на території колонії, де Навальний уже відбуває термін за попереднім вироком. Це "відкриває можливості для фабрикації звинувачень та порушення права на захист обвинуваченого", наголошується у заяві Борреля.

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За його словами, репресії проти громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, журналістів і правозахисників, що здійснюються в Росії, "посилюються на тлі військової агресії Росії проти України, що триває", а уряд РФ "продовжує грубо ігнорувати" всі міжнародні зобов'язання з дотримання прав людини та основних свобод. ЄС знову закликає владу Росії негайно звільнити Олексія Навального, йдеться у заяві Жозепа Борреля.

Держдеп США: Ганебна спроба змусити Навального замовкнути

Розкритикували вирок й у Вашингтоні. Речник Державного департаменту США Нед Прайс у вівторок наголосив, що вирок опозиціонеру є "ганебним" та "черговою спробою примусити Навального замовкнути". Також, згідно із заявою речника Держдепу, цей вирок має на меті відволікти від "брутальної та невиправданої війни Кремля проти України".

Раніше у вівторок Лефортовський  суд у Москві на виїзному засіданні засудив Навального до 9 років колонії та штрафу в 1,2 мільйона рублів, визнавши його винним у шахрайстві та неповазі до суду. Обвинувачення вимагало для опозиціонера 13 років колонії.

Олексія Навального було заарештовано 17 січня 2021 року, коли він повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування та реабілітацію після отруєння бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". У лютому російський суд замінив політику умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, який він зараз відбуває в ІЧ-2 у Володимирській області.

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