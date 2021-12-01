Визнання Білоруссю Криму російським буде точкою неповернення - МЗС

Офіційне визнання Білоруссю анексованого Криму російським буде точкою неповернення у відносинах з Україною, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба журналістам у Ризі, де в середу, 1 грудня, проходить зустрічі очільників МЗС країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

"Потенційне визнання окупованого Криму Білоруссю російським буде точкою неповернення у наших двосторонніх відносинах, і ми будемо діяти у відповідний спосіб, тому що для нас Крим - це не поле для компромісів", - цитує Кулебу агенція "Інтерфакс-Україна".

МЗС: Білорусь - джерело загрози

Міністр також додав, що Україна вже вважає Білорусь потенційним джерелом загрози, тому серйозні ресурси спрямовані на північний кордон України. "По суті, у нас тепер є північний фланг для оборони нашої країни", - наголосив міністр.

Напередодні правитель Білорусі Олександр Лукашенко назвав Крим де-факто та де-юре російським і повідомив про намір відвідати анексований півострів. За словами білоруського правителя, його приїзд до Криму "означатиме визнання півострова частиною Росії".

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"Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Олександр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруських відносинах. Ми діятимемо по повній програмі. Крим - це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість", - цитує реакцію Кулеби на слова Лукашенка "Укрінформ".

Раніше білоруський правитель неодноразово заявляв, що наразі неможливо повернути Крим під український контроль, пропонував налагодити авіасполучення між Мінськом та Сімферополем, а також говорив про наміри відвідати півострів разом з президентом РФ Володимиром Путіним.

Анексія Криму РФ

Нагадаємо, що Росія анексувала український Крим наприкінці лютого - початку березня 2014 року. Бійці російських спецпідрозділів у формі без розпізнавальних знаків блокували будинки Ради міністрів та Верховної ради Автономної Республіки Крим, а згодом взяли під контроль всю територію півострова. 16 березня 2014 року в Криму відбувся ініційований Москвою так званий "референдум про статус Криму", після якого український регіон анексувала Росія.

У грудні 2016 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, згідно з якою РФ - держава-окупант, а півострів - "тимчасово окупована" територія.