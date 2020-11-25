Вибори в Бундестаг відбудуться 26 вересня 2021 року

Наступні парламентські вибори в Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. Відповідну постанову підписав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), повідомила президентська канцелярія у Берліні в середу, 9 грудня. Громадяни ФРН обиратимуть депутатів Бундестагу 20-го скликання.

Відповідно до німецького виборчого законодавства, президент Німеччини офіційно підтверджує запропоновану урядом дату виборів в Бундестаг.

Меркель не братиме участь у виборах

Парламентські вибори у ФРН проводяться раз на чотири роки. Голосування має відбуватися або в неділю, або в день державного свята, і не під час шкільних канікул, які в Німеччині у кожній федеральній землі припадають на різний час.

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Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), яка очолює уряд країни вже 15 років, ще у жовтні 2018 року заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах в Бундестаг. В даний час в її партії - Християнсько-демократичному союзі (ХДС) - триває процес обрання голови, що затримався через пандемію COVID-19.

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Попередні вибори в Бундестаг пройшли 24 вересня 2017 року, після тривалих коаліційних переговорів уряд вдалося сформувати лише в березні.