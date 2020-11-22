Чергові вибори до Бундестагу мають відбутися 26 вересня 2021 року

Федеральний уряд Німеччини на засіданні у середу, 25 листопада, визначився з датою проведення чергових виборів до нижньої палати німецького парламенту - Бундестагу.

Як повідомила заступниця речника уряду Мартіна Фіц (Martina Fietz), вибори, за пропозицією міністра внутрішніх справ Горста Зеегофера (Horst Seehofer), рекомендовано призначити на 26 вересня 2021 року, передає інформагентство AFP.

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Зеегофер запропонував цю дату проведення виборів після переговорів з урядами федеральних земель і партіями, які представлені у Бундестазі.

Як пояснила Фіц, згідно з чинним законодавством вибори мають пройти у період між 25 серпня і 24 жовтня наступного року. Пропонуючи дату виборів, уряд враховував передусім, щоб голосування не збіглося в часі з періодом шкільких канікул в окремих федеральних землях.

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На даний час пропонована дата виборів - лише рекомендація уряду. Остаточне рішення щодо дати голосування має ухвалити президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Очікується, що він погодиться із пропозицією уряду.

Вибори до Бундестагу відбуваються раз на чотири роки. Після попередніх виборів, які відбулися у вересні 2017 року, урядову коаліцію сформували консерватори (блок сестринських партій ХДС/ХСС) та соціал-демократи.

Анґела Меркель (Angela Merkel), яка з 2005 року обіймає посаду канцлера Німеччини і очолює вже четвертий поспіль федеральний уряд, вирішила не висувати свою кандидатуру на новий термін та запевнила, що не претендуватиме на будь-яку політичну посаду в країні.



Дивитись відео 07:20 Поділитись Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ld4Z Що Анґела Меркель зробила для України за 15 років при владі у Німеччині (20.11.2020)