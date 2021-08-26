Втрати на Донбасі: загинув ще один український військовий

Один український військовий загинув на Донбасі в п'ятницю, 27 серпня, внаслідок обстрілу з боку сепаратистів, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як повідомляється, обстріл позицій українських військових було здійснено у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". "У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець об’єднаних сил дістав поранення, не сумісне з життям. Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні ОТУ "Схід" у Facebook.

Читайте також: Відбудова Донбасу: за справу беруться школярі

Також зазначається, що "про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін".

Нагадаємо, попри домовленості щодо припинення вогню, на Донбасі продовжуються обстріли та гинуть українські військові, так, 22-23 серпня загинули двоє військових, ще один загинув на День Незалежності 24 серпня.

Тим часом українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі після засідання ТКГ 26 серпня закликала Росіювиконувати домовленості, досягнуті у "нормандському форматі".