 Втрати на Донбасі: загинув ще один український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

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Новини

Втрати на Донбасі: загинув ще один український військовий

Унаслідок обстрілів з боку бойовиків непідконтрольних Києву територій Донбасу загинув ще один український військовий, повідомили в ОТУ "Схід".

Український солдат на Донбасі

Український солдат на Донбасі (архівне фото)

Один український військовий загинув на Донбасі в п'ятницю, 27 серпня, внаслідок обстрілу з боку сепаратистів, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як повідомляється, обстріл позицій українських військових було здійснено у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". "У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець об’єднаних сил дістав поранення, не сумісне з життям. Командування об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні ОТУ "Схід" у Facebook.

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Також зазначається, що "про дії збройних формувань РФ повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін".

Нагадаємо, попри домовленості щодо припинення вогню, на Донбасі продовжуються обстріли та гинуть українські військові, так, 22-23 серпня загинули двоє військових, ще один загинув на День Незалежності 24 серпня.

Тим часом українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі після засідання ТКГ 26 серпня закликала Росіювиконувати домовленості, досягнуті у "нормандському форматі".

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