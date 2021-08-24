 На Донбасі 24 серпня загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2021

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Новини

На Донбасі 24 серпня загинув український військовий

Один український військовослужбовець загинув і ще двоє дістали поранення на Донбасі внаслідок обстрілу проросійських бойовиків у День незалежності України.

Український солдат на Донбасі

Український солдат на Донбасі (фото з архіву)

Минулої доби один український військовий загинув і ще двоє отримали поранення на Донбасі через обстріл проросійських бойовиків. Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) у середу, 25 серпня, у соцмережі Facebook.

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Поранених "воїнів було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я одного захисника - тяжкий, іншого - задовільний", уточнили в ООС.

Протягом минулої доби всього зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. За даними ООС, бойовики обстрілювали позиції українських військових біля Новомихайлівки та Причепилівки зі стрілецької зброї.

"На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - додали в пресцентрі ООС.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. Також українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомила представників Місії ОБСЄ про факти порушень з боку бойовиків. Станом на ранок 24 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 серпня та 23 серпня на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців внаслідок обстрілу бойовиків. 

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