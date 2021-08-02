Відбудова Донбасу: за справу беруться школярі

На під’їзді до Курахового ще здалеку видніються високі димарі ТЕС. Саме навколо неї в 30-х роках минулого століття й почало розростатися місто. За 17 кілометрів звідси село Мар’їнка, лінія розмежування, позиції української армії, а далі - самопроголошена "ДНР" і окупований Донецьк. Після того, як у 2014-му Курахове опинилось у зоні бойових дій, багато його мешканців виїхали в пошуку спокійнішого життя.

Територіальна громада Курахового налічує близько 40 тисяч мешканців, молоді - обмаль. Вибору роботи, крім як за робітничим фахом на кількох підприємствах, нема. Й особливих розваг у місті - теж. Тому випускники шкіл поспішають виїхати звідси у великі міста шукати праці або навчатися. Але останнім часом можна спостерігати й певні зміни, не в останню чергу й завдяки ініціативам самих школярів.

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Центр "380 ВОЛЬТ"

Міський будинок культури - це помпезна сіра споруда 1950-1960-их років. Саме тут облаштували молодіжний клуб "380 ВОЛЬТ", котрий надихнув новим життям цю будівлю, зведену ще за радянських часів. На другому поверсі розташувалась величезна нова ігрова кімната, стоять столи, за якими можна проводити заняття, працювати з особистими комп’ютерами - ідеальне місце для зустрічей, тренінгів, роботи гуртків.

"Ще рік тому ми й цього не мали, - розповідає Ксенія Трембецька, яка перейшла до одинадцятого класу курахівського ліцею "Престиж". - Але нам такий центр потрібний. У Кураховому особливо нікуди піти, а тим паче влітку. А тут різні секції, фотостудія, театральний гурток, танцювальний, є де провести вечір. Маємо кінозалу, дискотеки бувають. Раніше, поки не було центру, сиділи по дворах на лавочках".

Зовнішній вигляд оманливий: усередині цієї будівлі в Кураховому розмістився молодіжний клуб "380 ВОЛЬТ"

Поява центру "380 ВОЛЬТ" - заслуга місцевої громади, у тому числі шкільної молоді, а також Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), який закупив техніку й меблі. Згодом цей молодіжний клуб став місцем, де школярі дали життя не одній ідеї покращення свого добробуту й життя в Кураховому. Тут регулярно зустрічається й ініціативна група школярів ліцею "Престиж", до якої належить і Ксенія. Як розповідають самі школярі, вони вирішили об'єднатись у таку групу, оскільки захотіли змінити сіру буденність, яка їм добряче набридла.

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Хочеш змін - берись за справу сам

Найпершим було бажання покращити умови навчання - відремонтувати дірявий дах ліцею й створити кімнату відпочинку, розповідає в розмові з DW Ксенія. "Ми вирішили скласти план відновлення даху самостійно. Звернулися до інженерів, створили комп’ютерний макет, - веде далі Ксенія. - Для більшої переконливості попросили друзів безкоштовно зафільмувати дах з квадрокоптера, щоб показати, який він розбитий. За це пообіцяли власнику квадрокоптера рекламу в соцмережах. Він погодився".

Зі своїм проєктом кураховські школярі взяли участь у програмі "Безпечні школи. Молодь у дії", що її цього року запустило маріупольське відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). За словами представника МКЧХ Івана Лафазана, для роботи над ідеями залучили чотири школи Донеччини та ще чотири школи в Луганській області - всі на підконтрольній українському уряду території.

"Спочатку ми спільно з колегами українського товариства Червоного Хреста навчали молодь тісніше співпрацювати в групах, взаємодіяти. Потім вони вивчали менеджмент проєктів - як їх писати, подавати, захищати. Цього в школах, на жаль, не навчать", - розповів Лафазан. А от втрачати ініціативу молодих не варто, розмірковують організатори програми.

Школярі, котрі пройшли тренінги і представляли свої проєкти, набули колосального досвіду, який їм знадобиться в житті, переконана Тетяна Камчатна з Донецької обласної організації українського товариства Червоного Хреста в Мар’їнці. Адже вони таким чином навчилися відстоювати свої думки та ідеї. "Крім того, те, що діти втілять, залишиться тут у громаді, навіть якщо вони поїдуть потім навчатися в інші міста", - каже Камчатна.

У новий навчальний рок з новим дахом

З усіх проєктів обирався лише один, який МКЧХ підтримає фінансово. Виграв проєкт курахівських школярів. "Було кілька молодіжних команд, кожна пропонувала свій проєкт. Але виграв наш, і ми дуже щасливі", - не приховує гордощів Крістіна.

Згодом, щоправда, з'ясувалося, що сума ремонту даху перевищує можливості допомоги від МКЧХ. Але, як розповів Лафазан, коли мер Курахового дізнався про ініціативу школярів, то вирішив підтримати ремонт з бюджету міста. У серпні планується перейти до заключного етапу - виділення фінансування й нарешті відремонтувати дах шкільної будівлі в Кураховому до початку навчального року.

Тим часом Ксенія та її друзі замислились над тим, як зробити так, аби в їхній школі постійно була гаряча вода. Крім того, вони хочуть знайти кошти на заміну системи освітлення у ліцеї та прилеглих вулицях.

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